‘모범생’ 이강인 ‘EPL 이적’ 없다! “엔리케 감독 신뢰 얻어”…라커룸에서 인기 스타로 자리매김

[골닷컴] 이정빈 기자 = 이강인이 파리 생제르맹에서 다시 태어났다. 이번 시즌 경기장 안팎으로 더 큰 영향력을 드러내고 있다는 이야기가 나왔다.

이강인은 10일(한국 시각) 프랑스 리옹에 있는 그루파마 스타디움에서 열린 2025-26시즌 프랑스 리그1 12라운드 올랭피크 리옹과 원정 경기에서 선발 출전해 도움 1개를 기록했다. 이강인이 도움을 올린 파리 생제르맹은 올랭피크 리옹을 3-2로 격파했다.

이날 이강인은 파리 생제르맹 소속으로 치른 100번째 경기를 화려하게 장식했다. 그는 상대 선수 퇴장을 유도했을 뿐 아니라, 후반 추가시간 5분 주앙 네베스의 결승골을 도왔다. 정교하면서 날카로운 왼발 킥 능력으로 네베스에게 정확하게 공을 연결했다.

축구 통계 매체 ‘풋몹’은 이강인에게 평점 7.9점을 매겼다. 이 매체에 따르면 이강인은 올랭피크 리옹전 90분 동안 도움 1회, 패스 성공 44회(성공률 88%), 기회 창출 2회(경기 최다), 슈팅 1회, 드리블 성공 1회, 크로스 성공 5회 등을 남겼다. 앞서 바이에른 뮌헨전에 이어서 두 경기 연속 도움을 올리며 기세를 유지했다.

이강인이 오스만 뎀벨레, 데지레 두에 등 공격 자원들이 부상으로 빠진 자리를 잘 메우고 있다. 이강인은 윙어, 중앙 미드필더, 제로톱 등 다양한 역할을 소화할 수 있다. 파리 생제르맹 이적 이후 다재다능함이 늘어났다. 이 다재다능함이 이번 시즌 파리 생제르맹에 큰 도움이 되고 있다.

물론 이강인이 파리 생제르맹에 정착하는 데는 시간이 걸렸다. 이강인은 지난 시즌 중반까지 주전 자원으로 활약하다가 겨울 이적시장 이후 자리를 잃었다. 이에 지난여름 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 상당했다. 특히 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 적극적인 구애를 펼쳤다.

하지만 이강인은 경쟁을 택했다. 스스로 자세를 바꾸면서 파리 생제르맹에 남기로 했다. 마음을 단단하게 고친 이강인은 파리 생제르맹 내에서 가장 인기 있는 선수가 됐다. 그러면서 루이스 엔리케 감독도 그에게 더 큰 신뢰를 보냈다.

프랑스 ‘르 파리지앵’은 “이강인은 시즌 초반부터 모범적인 사고방식을 보였다. 지난 시즌에는 경쟁에서 밀리며 다소 우울한 모습도 있었지만, 그는 상황을 반전시키려고 노력했다”라며 “이번 시즌 이강인은 더 밝은 미소로 라커룸에서 존재감을 나타냈다. 이제 그는 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 얻고 있다”라고 밝혔다.

지난 시즌 ‘트레블’ 대업에도 이강인은 마냥 웃을 수 없었다. 백업 자원으로 밀려나는 바람에 벤치에서 동료들의 우승을 바라만 봤다. 이번 시즌에는 달라질 가능성이 있다. 점점 더 좋은 경기력을 선보이면서 조금씩 입지를 늘려가고 있다.