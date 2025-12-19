맨체스터 유나이티드 ‘1733억’ 파격 결단 내리나…‘넥스트 델 피에로’ 러브콜 “아주 큰 관심 보여”

[골닷컴] 이정빈 기자 = 맨체스터 유나이티드가 유벤투스 에이스인 케난 이을드즈를 주시하고 있다. 최대 1억 유로(약 1,733억 원)가 필요할 수 있음에도 큰 관심을 내비쳤다.

유럽축구 이적시장 전문가 벤 제이콥스는 18일(한국 시각) “맨유가 이을드즈에게 아주 큰 관심을 드러냈다”며 “이을드즈의 잠재적인 이적료는 9,000만 유로(약 1,559억 원)에서 1억 유로 사이로 형성될 전망이다”고 소식을 전했다.

맨유는 지난여름에 큰돈을 사용했음에도 여전히 2선 보강을 갈망하고 있다. 기대를 모은 마테우스 쿠냐가 부진한 데다, 메이슨 마운트는 부상에서 자유롭지 않다. 이에 추가 영입을 고민하고 있다. 맨유는 후벵 아모링 감독을 지원하고자, 차세대 스타인 이을드즈를 면밀하게 관찰하고 있다.

튀르키예 국가대표인 이을드즈는 빼어난 외모와 실력으로 자국에서 큰 인기를 끄는 공격 자원이다. 양발을 잘 쓰는 그는 측면과 중앙을 가리지 않고 뛸 수 있다. 또한 이을드즈는 축구 지능, 슈팅, 패스, 드리블 등 공격적인 능력치가 두루 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

이을드즈는 2023년 유벤투스 1군 팀으로 승격해 프로 경력을 시작했다. 그는 매 시즌 꾸준히 공격 포인트가 늘어났는데, 이번 시즌에는 25경기에서 9골과 8도움을 기록했다. 이번 시즌 유벤투스 선수 중 가장 많은 공격포인트를 쌓았다. 유벤투스 공격진이 부진한 와중에 이을드즈가 홀로 공격을 이끌고 있다.

맨유는 이런 이을드즈에게 흠뻑 반했다. 막대한 자금을 감수해서라도 그를 데려오고 싶어 한다. 이을드즈가 올드 트래퍼드에 입성한다면, 브루노 페르난데스를 뒤이어 맨유를 지탱할 새로운 에이스가 될 가능성이 상당하다.

물론 유벤투스와 이을드즈가 재계약을 체결한다면, 당분간 이적설이 잠잠해질 수 있다. 현재 양측은 재계약 협상을 진행하고 있다. 유벤투스는 이을드즈와 장기 동행을 꿈꾸고 있다. 이을드즈 역시 급여 합의만 마무리된다면, 유벤투스에 오랫동안 머무를 생각이다. 곧 결판이 날 거로 보인다.

만약 유벤투스와 이을드즈가 재계약 합의를 이루지 못한다면, 내년 여름에 치열한 영입전이 펼쳐질 거로 예상된다. 맨유 외에 아스널, 첼시, 레알 마드리드도 이을드즈를 눈여겨보고 있다.