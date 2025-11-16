맨체스터 유나이티드 초대박 결단! ‘獨 국대 듀오’ 데려온다…이적료 2029억 투자하기로

[골닷컴] 이정빈 기자 = 맨체스터 유나이티드가 거액을 들여 전력 보강에 임할 계획이다. 맨유가 노리는 표적은 카림 아데예미(도르트문트)와 안젤로 슈틸러(슈투트가르트)다.

이적시장 전문 매체 ‘커트오프사이드’, ‘피차헤스’는 15일(한국 시각) “맨유는 후벵 아모링 감독 체제에서 선수단 강화를 위해서 더 많은 투자가 필요하다는 점이 분명하다”라며 “맨유는 윙어인 아데예미와 중앙 미드필더인 슈틸러를 표적으로 삼았다”라고 일제히 보도했다.

‘커트오프사이드’와 ‘피차헤스’ 보도에 따르면, 맨유는 아데예미와 슈틸러 영입에 각각 6,000만 유로(약 1,014억 원)를 사용할 준비가 됐다. 총 1억 2,000만 유로를(약 2,029억 원) 사용하는 셈이다. 지난여름에 이어서 다가오는 겨울에도 큰 투자를 감행하려는 자세다.

아데예미와 슈틸러는 분데스리가와 독일 국가대표팀에서 활약하는 자원이다. 우선 아데예미는 빠른 주력과 왼발 킥 능력이 장점인 공격수다. 또한 최전방과 측면을 두루 소화할 수 있어서 다재다능한 모습까지 겸비했다.

슈틸러는 ‘넥스트 크로스’라고 불리는 중앙 미드필더다. 바이에른 뮌헨 유소년 시스템에서 성장한 그는 현재 슈투트가르트에서 기량을 뽐내고 있다. 슈틸러는 안정적인 볼 소유 능력과 왼발 패스 능력을 바탕으로 경기를 푸는 데 능한 자원이다.

맨유는 특히 중앙 미드필더가 시급하다. 공격 자원은 지금도 충분하나, 중원은 이야기가 다르다. 맨유는 브루누 페르난데스와 카세미루를 보좌할 선수를 찾고 있다. 마누엘 우가르테와 코비 마이누가 제 몫을 해주지 못한 터라, 아모링 감독은 슈틸러 영입에 큰 관심을 내비쳤다.

관건은 역시 타 구단과 경쟁이다. 아데예미는 도르트문트와 재계약 협상이 순탄하지 않은 터라, 다른 빅클럽들도 상황을 주시하고 있다. 공격진 추가 보강을 노리는 아스널이 후보로 뽑힌다.

슈틸러는 맨유 라이벌인 리버풀과 연결되고 있다. 리버풀 역시 맨유처럼 중원을 강화하기 위해서 슈틸러를 관찰하고 있다. 맨유가 두 선수를 두고 타 구단과 경쟁한다면, 예상보다 이적료가 치솟을 전망이다.