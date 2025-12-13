맨체스터 유나이티드 마음 바꿨다! ‘1골’ 지르크지와 동행 결심…올겨울 세리에 제안 거절할 듯

[골닷컴] 이정빈 기자 = 맨체스터 유나이티드가 조슈아 지르크지를 매각하지 않기로 했다. AS 로마가 그를 지켜보고 있지만, 맨유는 겨울 이적시장에 지르크지를 내보낼 생각이 없다.

영국 매체 ‘스카이 스포츠’는 10일(한국 시각) “AS 로마가 1월에 지크르지를 영입하고 싶어 한다. 임대로 데려온 후 특정 조건을 충족하면, 완전 영입 옵션을 행사할 계획이다”며 “맨유는 이를 알고 있으나, 지르크지를 적극적으로 매각하려는 움직임은 없다”고 보도했다.

지르크지는 이번 시즌 베냐민 세슈코의 백업 공격수로 종종 나서고 있다. 공식전 9경기에서 1골을 넣었다. 지르크지는 세슈코가 부상으로 이탈하자, 최근 경기에서 선발로도 출전했다. 여전히 만족스러운 모습은 아니지만, 맨유는 공격수가 부족하기에 지르크지를 믿어야 한다.

이런 와중에 AS 로마가 지르크지를 노린다. 이들은 이번 겨울 이적시장에서 에반 퍼거슨과 임대를 조기 해지하려는데, 이 자리를 지르크지로 메우려는 계획을 세웠다. AS 로마는 자금이 풍족하지 않기에 ‘선임대 후이적’ 방식을 활용하기로 했다.

다만 맨유는 이 방식을 반기지 않을 전망이다. 더군다나 특정 조건에서만 발동하는 완전 영입 조항이라면, 제안을 거부할 가능성이 더 크다. 현지 매체 보도를 종합하면, AS 로마는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 얻어야 지르크지를 완전 영입하는 조건을 내걸었다.

무엇보다 현재 맨유는 지르크지를 매각 대상으로 보지 않고 있다. 지난여름에는 그를 매각하려고 했지만, 생각을 바꿨다. 또한 이달 아프리카 네이션스컵으로 브라이언 음뵈모, 아마드 디알로가 잠시 팀을 떠날 예정이다. 여러모로 지르크지를 지켜야 하는 상황이다.

네덜란드 국가대표인 지르크지는 바이에른 뮌헨, 파르마, 안데를레흐트, 볼로냐 등을 거쳤다. 그는 큰 체구에도 부드러운 기술과 연계 플레이가 강점인 최전방 공격수다. 볼로냐 시절에는 리그 두 자릿수 득점도 올렸다.

그러나 맨유 이적 후 부진하다. 그를 영입한 에릭 텐 하흐 감독이 경질되면서 계획이 꼬였다. 후벵 아모링 감독 체제에서는 주로 백업 공격수로 나서고 있다.