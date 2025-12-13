리버풀 파격 결단! 살라 내쫓고, ‘18골’ 일본 폭격기 데려온다…“슬롯 감독이 열렬한 팬이야”

[골닷컴] 이정빈 기자 = 모하메드 살라(리버풀)와 갈등이 생긴 아르네 슬롯 감독이 공격진 변화를 생각하고 있다. 페예노트르에서 자신이 지도했던 우에다 아야세가 영입 후보로 거론됐다.

네덜란드 매체 “부트발 프리미어’는 11일(한국 시각) “슬롯 감독은 여전히 우에다의 열렬한 팬이다”라며 “우에다는 이번 시즌 네덜란드 에레디비시에서 15경기 출전해 18골을 넣었다”라고 보도했다.

현재 리버풀은 공격진에 격변이 예상된다. 그간 공격진을 지탱한 살라가 선발 출전 문제로 불만을 터트렸기 때문이다. 살라는 슬롯 감독과 관계가 한순간에 끊겼다고 밝히면 불화를 인정했다. 갑작스러운 살라의 발언에 슬롯 감독은 인테르 원정 명단 제외라는 ‘초강수’를 뒀다.

이에 살라가 겨울 이적시장에 리버풀을 떠날 거라는 추측도 나오고 있다. 사우디아라비아 프로 리그, 미국 메이저리그사커(MLS) 등이 유력한 목적지다. 살라가 떠난다면, 슬롯 감독은 공격진 추가 보강에 나설 전망이다. 슬롯 감독이 노리는 표적은 우에다다.

일본 국가대표 공격수인 우에다는 이번 시즌 커리어 하이를 맞이했다. 그는 페예노르트 입성 후 지난 두 시즌 동안 별다른 활약이 없었는데, 이번 시즌 무려 18골을 작렬했다. 로빈 판 페르시 감독 아래서 경기당 한 골이 넘어가는 파괴력을 선보이며, 리그를 폭격하고 있다.

슬롯 감독은 이런 우에다의 활약은 인상적으로 바라봤다. 그는 영입 기회가 생긴다면, 우에다를 안필드로 데려오고 싶어 한다. 기대를 모으고 영입한 알렉산데르 이사크도 부진한 터라, 공격진 추가 영입을 이룰 가능성이 적지 않다.

이적시장 사이트 ‘트랜스퍼마르크트’는 우에다의 가치를 1,500만 유로(약 258억 원)로 바라봤다. 페예노르트는 2023년 900만 유로(약 154억 원)를 주고 그를 데려왔다. 우에다를 매각할 시, 2배 가까운 이익을 볼 전망이다.

물론 우에다 영입은 슬롯 감독이 떠나지 않는 가정하에 일어날 수 있다. 슬롯 감독은 현재 리버풀 감독직에서 불안한 입지를 지녔고, 경질설도 날마다 들려오고 있다. 현재 위르겐 클롭, 세스크 파브레가스, 사비 알론소, 스티븐 제라드 등 다양한 감독이 리버풀 지휘봉을 잡을 수 있다는 보도가 들려오고 있다.