레알 마드리드가 러브콜! 韓 축구 역사 뒤바꿀 이적설…‘차세대 스타’ 양민혁 이적료로 121억 장전

[골닷컴] 이정빈 기자 = 레알 마드리드가 양민혁(포츠머스)을 눈여겨보고 있다. 장기적인 투자 개념으로 양민혁을 주시하는 거로 알려졌다.

스페인 매체 ‘디펜사 센트랄’은 16일(한국 시각) “레알 마드리드가 양민혁 이적료로 700만 유로(약 121억 원)를 지출할 전망이다”며 “레알 마드리드는 양민혁을 눈여겨보고 있다. 이미 그를 영입하려는 계획을 세웠다”고 보도했다.

레알 마드리드는 양민혁이 보유한 드리블과 기술을 높이 평가했다. 양민혁은 지난여름 원소속팀인 토트넘을 떠나 잉글리시풋볼리그(EFL) 챔피언십 구단인 포츠머스로 임대 이적했다. 이곳에서 장정을 뽐낸 양민혁은 공식전 15경기 출전해 2골과 1도움을 기록했다.

레알 마드리드는 역사적으로 스타 선수를 많이 영입한 구단이지만, 유망주에도 적극적으로 투자하고 있다. 대표적인 사례가 비니시우스 주니오르, 호드리구 고에스, 페데리코 발베르데 등이다. 양민혁 역시 먼 미래를 염두에 둔 표적으로 보인다.

레알 마드리드는 양민혁은 1군 팀이 아닌, 카스티야에서 성장시킬 계획이다. 카스티야는 레알 마드리드 성인 리저브 팀이다. 1군 팀에 오르기 이전에 유망주들이 프로 경험을 쌓는 곳이다. 발베르데, 다니 카르바할, 카세미루(맨체스터 유나이티드), 마르틴 외데고르(아스널) 등이 이곳을 거쳤다.

레알 마드리드는 양민혁에게 이적료 700만 유로를 준비했다. 아직 유럽에서 많은 걸 보여주지 못한 터라, 그리 높은 이적료는 아니다. 그래도 토트넘이 강원FC에서 양민혁을 영입했을 때 금액보다는 크다.

‘디펜사 센트랄’은 “레알 마드리드는 양민혁 영입에 필요한 예상 비용을 검토하고 있다”며 “500만 유로 고정 이적료에 200만 유로 옵션을 더해 700만 유로를 제안할 거로 예상된다. 이 금액이라면 양민혁을 확실하게 영입할 것이다”고 내다봤다.

결정은 토트넘에 달렸다. 토트넘이 양민혁을 대형 유망주로 여긴다면, 700만 유로 제안을 단칼에 거절할 거로 보인다. 현재 토트넘은 임대 담당자를 통해서 양민혁의 상태를 꾸준히 확인하고 있다. 이는 그를 중요 유망주로 여긴다는 방증이다.