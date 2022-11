대한축구피지컬코치협회, ‘2022년 정기 컨퍼런스’ 오는 5일 개최

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한축구피지컬코치협회(KFPF)는 오는 5일 세종대학교에서 ‘KFPF가 나아가기 위한 다음단계(Next Steps for KFPF to Go Further)’라는 주제로 2022년 정기 컨퍼런스를 개최한다.

이번 정기 컨퍼런스는 이탈리아와 그리스에서 초청한 세계적인 연사들과 국내에서 활동하는 축구 관계자들을 초청해 업데이트된 피지컬 훈련, 회복, 영양, 테크놀로지 등 관련 최신 동향을 공유할 예정이다.

오전에는 ‘KFPF가 나아가기 위한 다음단계(Next Steps for KFPF to Go Further)’라는 큰 주제로 스포츠의/과학 분야의 결속을 위한 통합의 시대: ‘퍼포먼스 다이렉트쉽’(정태석, KFPF 회장) 강연과 두 가지 섹션의 발표가 준비되어 있다. 첫 번째 섹션인 피트니스 코치와 팀의 다른 직원 간의 관계를 발전시키기 위한 제안에서는 피지컬 코치, 전술 및 기술 코치, 의무트레이너의 관점으로 나누어 강연이 진행된다. 두 번째 섹션에서는 연령대 국가대표팀의 국가대항전 준비과정에 대해 이야기를 나눈다.

오후에는 선수들의 경기력 최적화 경향(Trends in Optimizing Performance of Players)이라는 큰 주제로 축구에서의 지구력(Andrea Scanavio, 이탈리아 국가대표팀) 강연과 세 가지 섹션의 발표가 준비되어 있다. 선수의 체력 수준을 최적화하기 위한 업데이트된 전략 섹션에서는 축구선수의 에너지 회복 능력과 축구 퍼포먼스의 향상을 위한 다양한 전략을 소개한다. 이어 피트니스 훈련 및 주기화의 최신 동향 섹션에는 피트니스 훈련에 관한 이론을 강연할 예정이다. 마지막 섹션에서는 기술의 적용이라는 주제로 훈련 효과 향상을 위한 다양한 기술 활용 방안을 발표가 준비되어 있다.

빠르게 변화하고 발전하는 현대 축구에서 체력적인 퍼포먼스의 중요성이 커지고 있는 만큼, 이번컨퍼런스는 피지컬 코치들에게 요구되는 새로운 리더십을 고민해 보고 공유하는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.

정기 컨퍼런스 등록 기간은 10월 17일부터 11월 2일까지이며 참가한 지도자에게는 보수교육 평점이 부여된다.

한편, 과학적 훈련과 회복을 통한 체력과 경기력 향상 추구라는 슬로건으로 출범한 대한축구피지컬코치협회(KFPF)는 피지컬 코치의 자질 향상을 위한 세분화된 전문 심화교육과 국내외 지도자들 간 네트워킹을 통한 한국 축구발전을 목적으로 2020년에 설립됐다.