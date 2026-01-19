“대한민국 최고 구단에 입단하게 되어 꿈만 같다” 잠재력 검증된 차세대 수문장 이주현, 전북 이적 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 전북 현대가 2026시즌 왕좌 수성과 아시아 무대 정복을 위해 ‘차세대 수문장’ 이주현(27)을 영입했다. 전북은 6일 보도자료를 내고 “부천FC 출신으로 지난해 김천 상무에서 눈부신 활약을 펼친 골키퍼 이주현을 영입했다”고 밝혔다.

전북에 따르면 이번 영입은 골키퍼 포지션 전력 보강과 동시에 안정적인 골키퍼 뎁스를 구축하려는 계획이다. 전북은 이주현의 합류로 베테랑 송범근과 함께 K리그1 최강의 골키퍼 라인을 구축하며 뒷문 강화에 성공했다.

188cm, 82kg의 탄탄한 체격을 자랑하는 이주현은 안정적인 수비 리딩과 탁월한 캐칭 능력이 강점이다. 또 긴 팔과 빠른 반사신경을 바탕으로 뛰어난 선방 능력뿐만 아니라 빌드업 상황에서도 안정감이 있다.

2019년 부천에서 프로에 데뷔한 그는 K리그2(2부)에서 꾸준히 실력을 쌓았으며, 2024년 김천 입대 후 기량이 만개했다는 평가를 받는다. 이주현은 특히 지난해 K리그1에서 14경기에 출전해 15실점만을 허용, 경기당 1점 초반대의 낮은 실점률과 5회의 클린시트를 기록하며 정상급 골키퍼로 거듭났다.

무엇보다 김천 시절 스승인 정정용 감독의 전술 이해도가 높고, 큰 키를 활용한 공중볼 처리 능력이 뛰어나 전북의 차세대 수문장으로 낙점받았다. 실제 정정용 감독은 김천 사령탑 재임 시절 이주현의 활약을 칭찬한 바 있다.

이주현은 “대한민국 최고의 구단인 전북에 입단하게 되어 꿈만 같다. 전주성의 뜨거운 열기를 등에 업고 뛰는 순간이 기다려진다”며 “팀이 2연패와 함께 11번째 우승을 달성할 수 있도록 뒷문을 든든히 지키겠다”고 입단 소감을 전했다.