대구, 국가대표 출신 ‘베테랑 MF’ 한국영 영입…“오직 승격만 생각하고 결정한 이적” [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 대구FC가 국가대표 출신 미드필더 한국영(35)을 영입했다고 발표했다. 한국영은 공식 지정병원인 으뜸병원에서 메디컬 테스트를 마쳤으며, 내년 1월 초 시작되는 동계 전지훈련에 합류해 2026시즌 준비에 본격 돌입할 예정이다.

대구는 20일 “풍부한 경험과 안정된 중원 장악력을 갖춘 베테랑 미드필더 한국영의 합류로 중원 전력을 한층 강화했다”면서 “한국영은 넓은 활동량과 탄탄한 수비 조직력을 바탕으로 공수 전환 과정에서 균형을 잡아줄 것으로 기대되며, 경기장 안팎에서 중심을 잡는 리더십 역시 강점으로 평가된다”고 밝혔다.

한국영은 2010년 쇼난 벨마레에서 프로 데뷔 후 가시와 레이솔(이상 일본), 카타르SC, 알 가라파(이상 카타르) 등에서 활약하며 탄탄한 국제 경험을 쌓았다. 이후 2017년 K리그로 무대를 옮겨 강원FC와 전북 현대에서 꾸준히 활약하며 통산 197경기에 출전했다. 또한 국가대표로 2014 브라질 월드컵과 2015 호주 아시안컵 참가 등 A매치 41경기를 치르며 검증된 실력을 갖췄다.

올 시즌 전북에서 K리그1 16경기에 출전해 팀의 우승에 기여한 한국영은 꾸준한 경기력으로 정상급 미드필더로서의 가치를 입증했다. 대구는 한국영의 합류를 통해 중원 전술의 다양성과 안정감을 강화하고, 기존 선수들과의 시너지를 통해 팀의 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획이다.

대구 유니폼을 입게 된 한국영은 “이번 이적은 대구의 승격만을 생각하고 결정했다. 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다”며 “베테랑으로서 경기장 안팎에서 모범이 될 수 있도록 노력하고 동계 전지훈련부터 시즌 끝까지 최선을 다하겠다. 뜨겁게 응원해주실 팬분들께 승격으로 보답하겠다”고 소감을 전했다.