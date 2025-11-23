다 해준 ‘멀티골’ 손흥민, 하필 승부차기 실축이라니…LAFC, 밴쿠버 원정서 패→2025시즌 종료

[골닷컴] 이정빈 기자 = 승부차기에서 승부가 갈렸다. 손흥민이 맹활약하고도 승부차기에서 고개를 숙였다.

LAFC는 23일 11시 30분(한국 시각) 캐나다 밴쿠버에 있는 BC 플레이스에서 열린 2025시즌 미국메이저리그사커(MLS)컵 서부 콘퍼런스 준결승 밴쿠버 화이트캡스와 원정 경기에서 정규 시간 2-2로 비긴 뒤, 승부차기에서 3-4로 패했다,

이로써 LAFC의 MLS컵 여정이 끝났다. 손흥민을 내세워 기적 성사 직전까지 갔지만, 마지막 승부차기 고비를 넘지 못했다. 손흥민의 MLS 첫 시즌이 이렇게 마무리됐다.

전반전 주도권을 잡은 건 홈팀인 밴쿠버 화이트캡스였다. 홈 이점을 살려서 LAFC를 압박했다. 첫 골 역시 밴쿠버 화이트캡스의 몫이었다. 전반 39분 타카오카 요헤이 골키퍼가 길게 차준 공을 엠마누엘 사비가 선제골로 이었다. 전반 추가시간 1분에는 마티아스 라보르다가 추가 득점을 올렸다,

LAFC는 후반 첫 10분 동안 슈팅 5개를 퍼부으며 분위기 전환에 나섰다. 후반 15분 문전 앞에서 기회를 잡은 손흥민이 혼전 상황 끝에서 추격 득점을 기록했다. 계속 기세를 이어간 LAFC는 후반 추가시간 2분 상대 수비수인 트리스탄 블랙먼이 퇴장당하면서 수적 우위에 놓였다. 그리고 이어진 프리킥에서 손흥민이 득점을 터트리며 경기를 원점으로 돌렸다.

손흥민의 극적인 득점으로 경기는 연장전으로 이어졌다. 밴쿠버 화이트캡스는 연장전에서 부상자까지 발생해 선수 수가 더 줄었다. LAFC는 이를 활용해 일방적인 공세를 가져갔다. 그러나 결정력에서 아쉬움을 보였고, 끝내 연장전에서도 밴쿠버 화이트캡스 골문을 열지 못했다.

경기는 승부차기로 향했다. 가장 먼저 손흥민이 나섰다. 그런데 손흥민의 킥이 골대를 맞고 나왔다. 이후 밴쿠버 화이트캡스 선수들이 줄줄이 성공했는데, LAFC는 3번 키커인 마크 델가도 역시 골망을 흔들지 못했다.

이후 위고 요리스 골키퍼의 선방이 나왔으나, LAFC가 두 차례 실축을 만회하기는 어려웠다. 밴쿠버 화이트캡스 5번 키커인 라보르다가 요리스 골키퍼를 속이면서 경기를 끝냈다. 120분을 넘어 승부차기까지 간 혈투는 홈팀 밴쿠버 화이트캡스의 승리로 끝났다.