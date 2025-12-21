‘날두형, 보고 계세요?’ 레알 마드리드 역사에 이름 남겼다!...‘59골 폭발’ 음바페, 호날두와 동률

[골닷컴] 이정빈 기자 = 킬리안 움바페가 레알 마드리드 역사에 이름을 남겼다. 그는 크리스티아누 호날두(알나스르)가 보유한 레알 마드리드 단일 연도 최다 득점 기록과 동률을 이뤘다.

음바페는 21일(한국 시각) 스페인 마드리드에 있는 산티아고 베르나베우에서 열린 2025-26시즌 스페인 프리메라리가 18라운드 세비야와 홈 경기에서 쐐기포를 가동했다. 음바페가 득점을 올린 레알 마드리드는 세비야를 2-0으로 격파했다.

이날 득점은 음바페가 올해 레알 마드리드 유니폼을 입고 터트린 59번째 득점이었다. 이는 2013년 호날두가 세운 기록과 동일하다. 호날두가 대기록을 작성한 지 12년 만에 음바페가 같은 고지를 밟았다. 음바페가 해당 기록을 의식했는지 득점 후 호날두의 시그니처인 ‘시우 세리머니’를 따라 했다.

공교롭게도 이날은 음바페의 27번째 생일이었다. 생일날 맞이한 경기에서 대기록에 도달해 그 기쁨이 배가 됐다. 음바페는 어린 시절부터 호날두를 동경한 거로 잘 알려졌다. 호날두의 경기를 보면서 축구 선수 꿈을 키웠는데, 이제는 세계적인 선수가 되어 자기 우상과 어깨를 나란히 했다.

음바페는 경기 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 세리머니 사진과 함께 “당신의 꿈을 믿어라. 우상 호날두에게 경의를”이라고 글을 남겼다. 해당 게시글을 본 호날두는 두 손을 들어 올리는 이모지와 불꽃 이모지를 남기며 음바페를 축하했다.

올해 레알 마드리드의 경기가 끝났기에 음바페가 호날두를 넘을 기회는 사라졌다. 음바페는 1골이 부족해 단독으로 기록을 세울 수 없었지만, 누구보다 뜻깊은 하루를 보냈다. 그는 2026년에 해당 기록을 다시 노릴 전망이다.

프랑스 국가대표인 음바페는 AS 모나코, 파리 생제르맹을 거쳐 지난해 레알 마드리드에 입성했다. 그는 엘링 홀란(맨체스터 시티)과 함께 현세대를 이끄는 간판 공격수로, 빼어난 주력과 골 결정력으로 상대 골문을 흔드는 데 능하다. 그는 8시즌 연속으로 30골 이상 기록하며 전성기를 구가하고 있다.

뛰어난 개인 기량을 보유한 음바페는 우승 커리어 역시 화려하다. 그는 프랑스 리그1 우승 7회, 쿠프 드 프랑스 우승 4회, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 우승 1회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 우승 1회 등을 차지했다. 프랑스 대표팀과 2018 러시아 월드컵 우승을 이루기도 했다.