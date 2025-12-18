“나를 믿고 따라와 주길” 임관식 감독 자신…충남아산FC, 2026시즌 선수단 상견례 실시

[골닷컴] 이정빈 기자 = 임관식 감독이 짧지만 강한 메시지를 선수들에게 전했다.

충남아산프로축구단(구단주 오세현, 대표이사 이준일, 이하 충남아산FC)은 오늘 18일(목) 이순신종합운동장 대회의실에서 2026시즌 선수단 상견례를 실시했다. 이날 행사에는 이준일 대표이사와 임관식 감독을 비롯해 선수단 및 코칭스태프 전원이 참석했다.

충남아산FC는 K리그1 승격을 분명한 목표로 설정하며 새 시즌을 향한 각오를 다졌다.

이준일 대표이사는 “지난 시즌 선수단이 보여준 노력과 헌신에 감사드린다. 2026시즌은 충남아산FC가 한 단계 더 도약할 수 있는 중요한 해다. 구단은 승격이라는 목표를 이루기 위해 선수단과 코칭스태프에게 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 전했다.

새 사령탑 임관식 감독은 속도감, 조직력, 프로 선수로서의 책임감을 강조하며 감독으로서 첫 행보를 시작했다.

임관식 감독은 “동료가 압박할 때는 같이 함께 뛰고 동료가 쓰러질 때는 함께 싸우며 선수들이 하나로 뭉쳐 사냥해야 한다. 2026시즌 충남아산FC가 K리그 최고의 포식자가 될 수 있도록 나를 믿고 따라와 주길 바란다”라며 자신감을 내비쳤다.

상견례를 마친 후 선수단은 곧바로 그라운드로 이동해 첫 공식 훈련에 돌입하며 본격적인 시즌 준비에 들어갔다.

한편, 충남아산FC는 국내 훈련에서 기초 체력을 다진 뒤 내달 전지훈련을 통해 조직력과 전술 완성도를 끌어올리며 2026시즌을 향한 본격적인 담금질에 나설 예정이다.