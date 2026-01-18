벤 데이비스Getty Images
배웅기

"끔찍한 부상" 손흥민 절친 어떡하나, 산소 호흡기 쓰고 교체 OUT…"토트넘서 다시 뛰지 못할 수도"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 벤 데이비스(32·토트넘 홋스퍼)가 예기치 않은 부상에 신음했다.

토트넘은 18일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 웨스트햄 유나이티드와 2025/26 프리미어리그(PL) 22라운드 홈 경기에서 1-2로 패하며 14위(7승 6무 9패·승점 27)에 머물렀다.

이날 데이비스는 전반 15분 재러드 보언에게 태클을 시도하던 중 부상을 입었고, 다리에 극심한 통증을 호소했다. 곧장 토트넘 의료진이 그라운드에 들어와 산소 호흡기를 착용시킨 뒤 응급처치에 나섰다.

결국 데이비스는 다리를 보조기로 고정한 뒤 들것에 실려 그라운드를 빠져나왔고, 전반 19분 제드 스펜스와 교체됐다.

진단 결과는 아직 공개되지 않았으나 영국 매체 '더 선'은 데이비스의 부상을 "끔찍하다"고 묘사했다. 매체는 "데이비스는 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되며 장기간 결장할 경우 다시는 토트넘에서 뛰지 못할 수 있다"며 "뿐만 아니라 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) B에 참가할 가능성마저 불투명하다"고 설명했다.

챔피언스리그
토트넘 홋스퍼 crest
토트넘 홋스퍼
TOT
보루시아 도르트문트 crest
보루시아 도르트문트
BVB
프리미어리그
웨스트햄 유나이티드 crest
웨스트햄 유나이티드
WHU
선덜랜드 crest
선덜랜드
SUN

토트넘에는 또 하나의 악재다. 토트넘은 전반 15분 크리센시오 서머빌에게 선제골을 내준 뒤 후반 19분 크리스티안 로메로의 동점골로 균형을 맞췄으나 후반 추가시간 칼럼 윌슨에게 결승골을 허용하며 무릎을 꿇었다.

경기장에는 프랑크의 경질을 촉구하는 홈 팬들의 목소리로 가득 찼고, 설상가상으로 경질 가능성까지 제기되는 모양새다.

프랑크는 경기 후 기자회견을 통해 "충분히 이기지 못하면 팬들의 지지를 받을 수 없다는 걸 알고 있다"며 "책임자인 내게 비난이 돌아오는 건 공정하다. 다만 다시 승리하기 시작하면 상황이 바뀔 것이다. 반드시 그렇게 할 것이라는 데 의심의 여지가 없다"고 반등을 약속했다.

광고
0