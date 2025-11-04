‘김지수·박승호·황도윤 등 합류’ 이민성호, 중국 판다컵 참가 24명 명단 확정 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회(KFA)는 이민성 감독이 이끄는 22세 이하(U-22) 축구대표팀이 중국 청두에서 열리는 판다컵에 참가한다고 4일 밝혔다. 선수단은 오는 10일 인천국제공항에 소집돼 청두로 출국하며, 12일 우즈베키스탄을 시작으로 15일 중국, 18일 베트남과 차례로 경기를 치른다. 모든 경기는 청두의 솽류스포츠센터에서 열린다.

이민성호는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 본선을 준비 중이다. 지난 9월 인도네시아에서 열린 예선에서 3전 전승을 거두며 본선에 진출했으며, 본선에서는 우즈베키스탄, 이란, 레바논과 한 조에 편성됐다. 지난달 대회 개최지인 사우디아라비아에서 전지훈련과 연습경기를 진행하며 주요 선수들의 실전 감각과 호흡을 점검했다. 이번 판다컵 참가 역시 조별리그 상대인 우즈베키스탄과의 대결을 비롯한 준비 과정의 일환이다.

소집명단(24명)에는 박승호(인천유나이티드), 황도윤(FC서울) 등 이 감독 부임 이후 꾸준히 발탁된 선수들을 비롯해 김용학(포르티모넨세), 김지수(카이저스라우테른), 김명준(헹크) 등 유럽파 3명도 합류했다. 신민하(강원FC), 배현서(FC서울), 이건희(수원 삼성), 홍성민(포항 스틸러스) 등 최근 칠레에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에 참가했던 선수 5명도 이름을 올렸다.

◆ U-22 축구대표팀 판다컵 참가명단(총 24명)

▲ 골키퍼(GK) = 문현호(김천 상무), 한태희(대구FC), 홍성민(포항 스틸러스)

▲ 수비수(DF) = 김지수(카이저스라우테른), 김도현, 신민하(이상 강원FC), 박성훈, 배현서(이상 FC서울), 이건희, 장석환(이상 수원 삼성), 강민준, (포항 스틸러스), 박준서(화성FC), 이현용(수원FC)

▲ 미드필더(MF) = 김용학(포르티모넨세), 강상윤(전북 현대), 강성진(수원 삼성), 김동진(포항 스틸러스), 박승호(인천 유나이티드), 박현빈(부천FC), 서재민(서울 이랜드FC), 정지훈(광주FC), 황도윤(FC서울)

▲ 공격수(FW) = 김명준(헹크), 정재상(대구FC)