김병지 대표 깜짝 '오피셜' 공식 발표! '유럽파' 고영준, 강원 전격 이적…"완전 영입 옵션 포함된 임대"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 고영준(24·구르니크 자브제)이 강원FC 유니폼을 입는다.

강원은 9일 오전 3시경 김병지 대표이사의 '깜짝' 유튜브 라이브를 통해 고영준 임대 영입을 발표했다. 완전 영입 옵션이 포함된 임대로 최근 일주일 새 협상이 급물살을 탔다는 후문이다.

고영준은 지난 2020년 포항스틸러스에서 프로 데뷔해 첫 시즌 K리그1 8경기 2골 1도움으로 가능성을 보였고, 이듬해 32경기 3골 2도움을 올리며 영플레이어상 후보에 올랐다. 2022시즌과 2023시즌 각각 37경기 6골 4도움·28경기 8골 1도움으로 강한 인상을 남겼고, 이후 유럽 무대에 도전해 FK 파르티잔과 자브제에서 활약했다.

대한민국 연령별 국가대표팀에서도 잔뼈가 굵다. U-17 5경기, U-20 7경기 1골, U-23 18경기 2골을 기록했다. 2022년에는 파울루 벤투 감독의 호출을 받아 A매치 데뷔전까지 치렀다. 2023년 제19회 항저우 아시안게임에서는 한국의 3연패에 혁혁한 공을 세웠다.

강원은 고영준의 합류로 공격에 다양성을 더하게 됐다. 고영준은 공격형 미드필더, 윙어 모두 소화할 수 있는 멀티플레이어로 침투와 드리블에 강점을 지녔다. 왕성한 활동량과 정확한 킥은 덤이다.

고영준은 "강원에 감사한 마음이다. 최대한 많은 경기에 출전해 승리에 이바지하는 게 목표"라며 "강원 팬분들이 끈끈하고 가족 같은 분위기라고 들었다. 응원에 보답하고 싶다. 경기장에서 좋은 플레이를 보여드리기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.