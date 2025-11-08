김민재 안 쓴 바이에른 뮌헨, 결국 대기록 멈췄다…‘정우영 출전’ 우니온 베를린과 2-2 무승부→17연승 실패

[골닷컴] 이정빈 기자 = 김민재가 결장한 가운데, 바이에른 뮌헨의 연승이 멈췄다. 이들을 멈춰 세운 건 정우영이 속한 우니온 베를린이었다.

바이에른 뮌헨은 8일(한국 시각) 독일 베를린에 있는 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열린 2025-26시즌 독일 분데스리가 10라운드 우니온 베를린과 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 자칫 패할 수도 있었지만, 후반전 극적인 득점으로 승점 1 확보에는 성공했다.

홈팀 우니온 베를린은 프레데리크 뢰노우(GK), 디오구 레이테, 레오폴드 퀴르펠트, 다닐료 두키, 톰 로테, 라니 케디라, 알료샤 켐라인, 안드라스 샤퍼, 야니크 하버러, 일리아스 안사, 올리버 버크가 나섰다.

원정팀 바이에른 뮌헨은 마누엘 노이어(GK), 요시프 스타니시치, 요나탄 타, 다요 우파메카노, 콘라트 라이머, 레온 고레츠카, 요주아 키미히, 루이스 디아스, 세르주 그나브리, 마이클 올리세, 해리 케인이 먼저 출격했다.

전반 9분 우니온 베를린 코너킥 상황에서 안자가 바이에른 뮌헨 골망을 흔들었다. 그러나 오프사이드가 선언되면서 선제골이 취소됐다. 전반 27분 우니온이 이번에는 선제골을 기록했다. 코너킥 상황에서 두키가 왼발 슈팅으로 노이어 골키퍼를 뚫었다.

바이에른 뮌헨은 전반 38분 디아스가 개인 능력으로 동점골을 기록했다. 라인 밖으로 나가는 공을 가까스로 살린 디아스가 상대 수비수를 제친 후 오른발 슈팅으로 우니온 베를린 골문을 열었다. 디아스는 전반 45분에도 케인의 패스 덕분에 좋은 기회를 잡았다. 그런데 상대 골키퍼 앞에서 어이없는 슈팅으로 기회를 날렸다.

계속 역전에 도전한 바이에른 뮌헨은 전반 추가시간 3분 케인이 골망을 흔들었지만, 오프사이드 판정을 받았다. 두 팀이 치열하게 맞붙은 가운데, 1-1로 전반전이 끝났다.

후반 15분 바이에른 뮌헨은 올리세가 가까운 포스트를 노리는 슈팅으로 역전을 겨냥했는데, 뢰노우 골키퍼가 훌륭한 반사신경으로 이를 저지했다. 후반 33분 원정팀에 흐름을 내주게 된 우니온 베를린이 교체 카드를 투입했다. 이때 정우영이 나서면서 친정팀인 바이에른 뮌헨을 상대하게 됐다.

후반 38분 우니온 베를린은 프리킥 상황에서 두키가 다시 한번 골망을 흔들었다. 상대가 걷어낸 공이 자신에게 오자, 이를 득점으로 전환했다. 패배 위기에 놓인 바이에른 뮌헨을 위기에서 구한 건 케인이었다. 후반 추가시간 3분 케인이 톰 비쇼프의 크로스를 머리로 득점하면서 경기를 원점으로 돌렸다. 이후 경기가 종료됐다.

이로써 바이에른 뮌헨은 새 시즌 개막 후 이어오던 연승 기록이 멈췄다. 바이에른 뮌헨은 우니온 베를린을 만나기 전까지 16연승을 이뤘다. 이번 경기 17연승에 도전한 이들은 극적인 무승부로 17경기 무패에 만족해야 했다.