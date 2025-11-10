기회 주면 잘하는 이강인, ‘특급 조연’ 등극!...퇴장 유도·극장골 AS→PSG 100경기 자축

[골닷컴] 이정빈 기자 = 이강인이 파리 생제르맹 극장 승리에 이바지했다. 그는 파리 생제르맹 소속 100번째 경기를 화려하게 장식했다.

이강인은 10일(한국 시각) 프랑스 리옹에 있는 그루파마 스타디움에서 열린 2025-26시즌 프랑스 리그1 12라운드 올랭피크 리옹과 원정 경기에서 선발 출전해 도움 1개를 기록했다. 이강인이 도움을 올린 파리 생제르맹은 올랭피크 리옹을 3-2로 격파했다.

이날 이강인은 오른쪽 윙어로 나섰다. 심각한 근육 부상을 입은 데지레 두에를 대체했다. 이강인은 우측면과 중앙을 오가며 동료 공격수들을 지원했다. 이강인의 진가는 경기 막판으로 갈수록 드러났다. 후반 27분 박스 바깥 우측 지점에서 시도한 왼발 슈팅이 예리하게 날아가며 올랭피크 리옹을 위협했다.

후반 추가시간 3분에는 상대 선수 퇴장까지 유도했다. 이강인의 움직임을 저지하려던 니콜라스 탈리아피코가 반칙을 범했고, 주심은 곧바로 옐로카드를 꺼냈다. 탈리아피코는 전반 12분에도 이강인을 막으려다가 옐로카드를 받았던 터라, 경고 누적으로 경기장을 빠져나갔다.

화룡점정은 두 팀이 2-2로 팽팽하던 후반 추가시간 5분 코너킥에서 나왔다. 코너킥 키커로 나선 이강인은 빠르면서 정교한 왼발 킥을 선보였고, 이를 주앙 네베스가 헤더 득점으로 연결했다. 경기 종료 직전에 득점을 도우면서 확실한 존재감을 나타냈다. 이 득점을 끝으로 파리 생제르맹이 올랭피크 리옹 원정에서 귀중한 승점 3을 얻었다.

축구 통계 매체 ‘풋몹’은 이강인에게 평점 7.9점을 매겼다. 이 매체에 따르면 이강인은 90분 동안 도움 1회, 패스 성공 44회(성공률 88%), 기회 창출 2회(경기 최다), 슈팅 1회, 드리블 성공 1회, 크로스 성공 5회 등을 남겼다.

이강인이 파리 생제르맹 소속으로 치른 100번째 경기를 완벽하게 마쳤다. 지난 2023년 마요르카를 떠나 파리 생제르맹 유니폼을 입은 그는 2023-24시즌 36경기 5골과 5도움, 2024-25시즌 45경기 6골과 6도움을 기록했다. 이번 시즌 19경기를 더 추가하면서 파리 생제르맹 소속 100경기를 채웠다.

이번 시즌 파리 생제르맹 공격수들의 부상이 잦은 가운데, 이강인이 입지를 더 늘릴 기회다. 현재 오스만 뎀벨레와 두에가 근육 부상으로 쓰러졌다. 특히 두에는 올해 안에 돌아오기 힘들 거라는 전망이 나왔다. 기회를 포착한 이강인이 좋은 기세를 이어가 루이스 엔리케 감독의 마음을 바꿀 수 있을까.