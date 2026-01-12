‘기존 수문장 지키고 새로운 골키퍼도 데려왔다!’ 광주FC, 김경민과 연장 계약 체결·이윤성 영입 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 광주FC가 ‘거미손’ 골키퍼 김경민(34)과 연장 계약을 체결하면서 동행을 계속 이어간다. 동시에 ‘J리그 출신’ 골키퍼 이윤성(20)을 영입하면서 젊은 피 수혈로 뎁스를 강화했다.

광주는 3일 보도자료를 내고 “팀의 뒷문을 든든히 지켜주는 대체 불가 골키퍼 김경민과 3년 연장 계약을 체결하고 2028년까지 동행을 이어가기로 했다”며 “사간도스, YSCC 요코하마 등 J리그에서 활약한 바 있는 골키퍼 이윤성을 영입했다”고 밝혔다.

김경민은 2014년 제주 유나이티드(현 제주 SK)에서 프로 무대에 데뷔한 이후 부산 아이파크(임대), 포천시민축구단(군 복무), 서울이랜드FC 등을 거치며 꾸준히 경험을 쌓아왔다. 2022년 광주에 입단한 김경민은 합류 직후 주전 골키퍼로 자리 잡으며 팀의 최후방을 책임졌다.

입단 첫 시즌부터 김경민은 K리그2 베스트11에 선정되는 등 뛰어난 활약을 펼쳤고, 광주의 K리그2 최다승 및 최다 승점 신기록 달성에 핵심적인 역할을 수행했다. 이후에도 안정적인 선방 능력과 침착한 경기 운영으로 꾸준한 신뢰를 받으며 팀의 중심 자원으로 활약하고 있다.

특히 김경민은 단순한 선방 능력을 넘어 빌드업 과정에서도 중요한 역할을 수행하며 광주 전술의 출발점으로 평가받고 있으며 2024년에는 생애 첫 국가대표에도 발탁되는 등 K리그를 골키퍼로서 입지를 공고히했다.

김경민은 현재 K리그 통산 198경기에 출전 중이며, 내년 시즌 통산 200경기에 도전할 전망이다. 광주는 풍부한 경험을 갖춘 김경민의 연장 계약이 젊은 선수들의 성장과 팀 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

충의중, 의정부 G스포츠클럽 출신인 이윤성은 어린 나이부터 가능성을 인정받았던 유망주 골키퍼로, 안정적인 기본기와 경기 이해도를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보여왔다. 고등학교 졸업 후 2024년 사간도스에 입단하며 프로 무대에 데뷔했고 YSCC 요코하마로 임대 이적해 실전 경험을 쌓았다. 임대 기간 꾸준한 출전과 함께 인상적인 경기력을 선보였다.

188cm의 신장을 갖춘 이윤성은 뛰어난 제공권 장악 능력을 바탕으로 공중볼 처리에 강점을 지닌 골키퍼다. 여기에 일본 무대에서의 경험을 통해 경기 운영 템포와 조직적인 수비 시스템에 대한 이해도를 축적했으며, 안정적인 빌드업 능력과 넓은 뒷공간 커버 능력 또한 강점으로 평가받고 있다.

김경민은 “광주는 나의 전성기를 열어준 가장 감사한 팀”이라며 “앞으로도 주어진 역할에 책임감을 갖고, 팀이 좋은 성적을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했고, 이윤성은 “좋은 축구를 하는 팀에 합류하게 돼 영광스럽다”며 “이제부터가 시작이라고 생각하고, 팀이 좋은 성적을 거두는 데 보탬이 되는 선수가 되도록 노력하겠다”고 각오를 밝혔다.

한편, 이윤성은 현재 등록 금지 징계에 따라 올해 여름 이적시장이 열리는 6월부터 선수 등록이 가능해 출전할 수 있으며, 해당 기간 동안 적응과 전술 이해도를 높이는 데 집중해 실전 투입을 준비할 계획이다.