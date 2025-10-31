굿바이 인사부터 유기동물 캠페인까지…충남아산FC, 천안전에서 풍성한 즐길 거리 준비

[골닷컴] 이정빈 기자 = 충남아산FC가 아산천안더비에서 팬과 선수가 함께 즐기는 따뜻한 이벤트를 마련했다.

충남아산프로축구단(이하 충남아산FC)은 오는 11월 2일(일) 오후 4시 30분, 이순신종합운동장에서 ‘하나은행 K리그2 2025’ 37라운드 천안시티FC(이하 천안)와 ‘아산천안더비’를 치른다. 이번 경기는 아산시동물복지지원센터 ‘온봄’, 대학생 마케터 ‘어썸’이 참여해 모두가 즐길 수 있는 다양한 현장 이벤트를 진행한다.

장외에서는 대학생 마케터 ‘어썸’이 직접 기획한 팬 참여 프로그램 ‘축구학개론’ 부스가 운영된다. 부스는 ▲실루엣 맞추기 ▲볼링핀 게임 ▲미니 축구 등 세 가지 미션으로 구성되며 미션에 성공한 팬에게는 사인볼, 깃발, 응원봉 등 다양한 경품이 증정된다. 특히 미니 축구 게임에는 선수단이 직접 함께해 팬들과 게임을 즐기며 현장 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

또한 사회공헌 파트너 ‘온봄’과 유기동물 입양 문화 확산 캠페인을 이어간다. 온봄은 유기동물 입양뿐 아니라 기본적인 훈련을 통해 유기동물이 새로운 가족을 찾을 수 있도록 돕는 동물보호 전문시설이다. 충남아산FC는 지난 3월부터 온봄과 협력해 유기동물 보호 및 입양 장려 캠페인을 꾸준히 전개해왔다. 천안전에서는 온봄을 통해 유기동물을 입양한 11명의 가족을 초청하여 에스코트 행사를 진행할 계획이다.

하프타임에는 군입대를 앞둔 강민규, 정마호와의 굿바이 인사도 이뤄진다. 두 선수는 그동안 보내준 팬들의 응원에 감사함을 전하며 따뜻한 작별의 시간을 가질 예정이다.

한편, 충남아산FC와 천안과 펼쳐지는 ‘아산천안더비’는 오는 11월 2일(일) 오후 4시 30분 IB SPORTS, B tv, 쿠팡플레이를 통해 생중계된다.