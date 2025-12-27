“과도기에 빠졌다, 손흥민 더 이상 팀에 없어” 프랑크 현실 직시!…토트넘 리더십·해결사 부재 뼈저리게 느껴

[골닷컴] 이정빈 기자 = 토마스 프랑크 토트넘 감독이 현실을 인정했다. 토트넘에 더 이상 손흥민(LAFC)이 없다면서 새로운 팀을 만들어야 한다고 강조했다.

프랑크 감독은 영국 런던에 있는 셀허스트 파크에서 2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 18라운드 크리스탈 팰리스와 원정 경기를 앞두고 27일(한국 시각) 사전 기자회견에 참석했다. 그는 이 자리에서 토트넘이 이전과 같은 강팀이 아니라고 짚었다.

프랑크 감독은 “솔직하게 말하면, 현재 팀은 과도기에 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 나설 수 있는 구단이지만, 정말 UCL에 수준에 맞는 구단인지 의문이다”며 “지난 시즌 우리는 EPL 상위 5등 안에 든 구단이 아니다. 17위로 시즌을 마친 구단이었다”고 이야기했다.

이어서 그는 “EPL에서 경쟁력을 유지하면서도 UCL 역시 경쟁력을 보여야 한다. 아주 어려운 부분이다. 마지막으로 두 대회를 병행한 건 3년 전인데, 당시 8위로 시즌을 마쳤다”며 “이게 현실이다. 3년 동안 선수단에 변화가 있었다”고 덧붙였다.

토트넘은 지난 시즌 엔지 포스테코글루 감독 체제에서 극과 극의. 모습을 보였다. 리그에서는 승리하지 못하는 날이 더 많았고, 그 결과 EPL 출범 후 최악인 17위 성적표를 받았다. 반면에 UEFA 유로파리그(UEL) 우승을 차지하면서 1981-82시즌 이후 처음으로 유럽 대항전을 거머쥐었다.

포스테코글루 감독 체제에서 우승 트로피를 들어 올리며 한을 풀었다. 그러나 변화의 바람을 피할 수 없었다. 리그 성적이 워낙 좋지 않았던 터라, 포스테코글루 감독을 경질하고 프랑크 감독을 선임했다. 문제는 프랑크 감독도 리그에서 별다른 지도력을 보여주지 못하고 있다.

2025-26시즌 토트넘은 리그 14위에 있다. 최근 리그 8경기에서 1승밖에 거두지 못하면서 순위가 추락했다. 가장 심각한 건 홈 성적으로, 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 펼쳐진 리그 9경기 중 2승만 챙겼다. 토트넘보다 홈 성적이 좋지 않은 구단은 번리, 웨스트 햄, 울버햄튼뿐이다. 세 구단은 현재 강등권에 위치했다.

성적이 바닥을 향해 가니, 선수단과 프랑크 감독 간 갈등도 발생하고 있다. 미키 판 더 펜, 제드 스펜스, 크리스티안 로메로, 페드로 포로 등 일부 선수가 프랑크 감독을 무시하는 행동을 벌였다. 이들은 경기 후 팬들에게 인사하고 가라는 프랑크 감독의 요청을 거부한 채 라커룸으로 들어갔다.

프랑크 감독은 손흥민을 그리워하고 있다. 그는 이번 시즌을 앞두고 로메로를 새로운 주장으로 임명했지만, 로메로의 리더십은 많은 비판을 받고 있다. 또한 손흥민이 떠난 왼쪽 측면 자리에 마땅한 대체자를 구하지 못했다. 윌손 오도베르와 마티스 텔 모두 부진한 경기력으로 실망감을 안겼다.

프랑크 감독은 “공격의 핵심이었던 손흥민이 더 이상 팀에 없다. 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키도 마찬가지다. 이게 우리 구단의 현실이다”며 “우리는 3~4일에 한 번씩 경쟁할 수 있어야 한다. 그리고 그건 좋든 싫든 끊임없이 노력해야 한다”고 목소리를 높였다.

곧바로 프랑크 감독은 “우리는 그러기 위해서 매일 열심히 노력하고 있다. 저는 우리가 보이지 않는 곳에서 좋은 성과를 내고 있다고 생각한다”며 “코치진, 퍼포먼스 스태프, 의료진이 협력하는 방식은 아주 긍정적이다”고 말했다.

한편, 손흥민이 이탈한 토트넘은 이번 겨울 이적시장에서 그를 대체할 선수를 영입할 계획이다. 현재 사비뉴, 오마르 마르무시(이상 맨체스터 시티), 얀 디오망데(라이프치히) 등이 영입 후보로 떠올랐다.