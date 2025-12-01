[공식발표] K리그1 2025 베스트11 공개…‘챔피언’ 전북, 6명 대거 선정

[골닷컴] 이정빈 기자 = K리그1 2025시즌을 가장 화려하게 빛낸 11명의 선수가 발표됐다. 우승을 차지한 전북현대는 대거 6명이 이름을 올리며 챔피언의 위엄을 뽐냈다.

한국프로축구연맹(이하 연맹)은 1일 보도자료를 통해 K리그1 베스트11을 발표했다.

베스트11 골키퍼에는 송범근(전북), 수비진은 이명재(대전하나시티즌), 야잔(FC서울), 홍정호(전북), 김문환(대전)이 선정됐다. 가운데 4자리는 송민규, 김진규, 박진섭, 강상윤으로 전북 선수가 싹쓸이했다. 공격진은 이동경(울산 HD), 싸박(수원FC)으로 이뤄졌다.

전북 수문장 송범근이 개인 통산 처음으로 베스트11에 선정됐다. 송범근은 올 시즌 전 경기에 나서 단 32실점만 허용하며 견고한 방어를 보여줬다. 또한 무실점 경기 15회를 펼치며 전북의 팀 최소 실점(32실점) 기록에 이바지했다.

양 측면 수비수 자리에는 대전 듀오가 뽑혔다. 이명재는 시즌 도중에 합류했음에도 이번 시즌 리그에서 가장 뛰어난 레프트백으로 호명됐다. 지난 시즌 울산 소속으로 받은 데 이어서 2시즌 연속 선정됐다. 김문환 역시 꾸준한 경기력을 내세워 최고의 라이트백으로 지목됐다. 김문환은 이번 시즌 24경기에서 2도움을 올렸다.

센터백 듀오인 야잔과 홍정호 역시 견고함이 돋보였다. 야잔은 이번 시즌 34경기출전해 1골과 1도움을 올렸고, 라운드 베스트11에는 3회 선정됐다. 홍정호는 베테랑의 면모를 톡톡히 보여줬다. 이번 시즌 30경기 출전했고, 라운드 베스트11에만 5회 등극했다.

양 측면과 중원은 모두 전북 선수로 구성됐다. 과감한 움직임과 공격 가담이 장점인 송민규는 이번 시즌 35경기에서 5골과 2도움을 올리며 전북 우승을 도왔다. 반대편에 있는 강상윤은 34경기에서 4도움을 기록했고, 차세대 플레이메이커로서 눈부신 선장을 보여줬다.

전주성 중원에서 호흡을 맞춘 김진규와 박진섭은 나란히 영예를 안았다. 김진규는 이번 시즌 35경기에서 5골과 6도움으로 커리어 하이 시즌을 달성했다. 공격적인 능력을 내세워 전북 전개를 도왔다. ‘전북 캡틴’ 박진섭은 35경기에서 3골과 2도움을 기록했고, 공수 양면에서 빼어난 활약을 펼치며 MVP 후보까지 이름을 올렸다.

최전방 두 자리는 이동경과 싸박이 지킨다. 이동경은 이번 시즌 36경기에서 13골과 12도움으로 최고의 시즌을 보냈다. 지난 시즌에 이어서 2시즌 연속 베스트11 선정. 득점왕을 차지한 싸박은 K리그 첫 시즌부터 33경기에서 17골과 2도움을 작렬했다. 이런 활약을 바탕으로 베스트11 공격수 부문을 차지했다.