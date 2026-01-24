“공격적인 축구가 잘 맞을 거라고 생각해 택했다!” 포항, ‘다양한 측면 옵션’ 손승범 영입 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 포항스틸러스가 손승범을 영입해 공격진에 활력을 불어넣었다. 손승범은 “내 장점을 살려 팀에 도움이 될 수 있는 선수가 되고 싶다”고 각오를 밝혔다. 손승범이 합류한 포항은 오는 12일 인도네시아 발리로 동계 전지훈련을 떠나 새 시즌을 대비해 본격적으로 담금질에 돌입한다.

포항은 8일 보도자료를 내고 “손승범을 영입해 측면 옵션의 선택지를 넓혔다”며 “손승범은 FC서울 출신으로, 2023년 프로 무대에 직행하며 잠재력을 인정받은 자원이다. 2004년생 어린 나이로 ‘유망주가 빛을 발하는 팀’ 포항에서 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대를 모은다”고 발표했다.

실제 손승범은 빠른 스피드를 바탕으로 측면에서 활발한 움직임을 가져가는 공격수다. 측면에서 과감한 돌파와 슈팅을 즐기는 플레이가 특징이다. 공격뿐 아니라 수비 가담과 경합에서도 적극적인 모습을 보이며 공수 양면에서 에너지를 불어넣는다. 많은 활동량과 직선적인 플레이로 팀 공격에 활력을 더할 수 있는 자원으로 평가된다.

커리어 첫 이적을 하게 된 손승범은 “시설을 포함해 전반적인 환경이 운동에 집중하기 좋다고 잘 알려져 있고 선수단 분위기도 가족처럼 편하다고 들어 포항행을 결심하게 됐다”며 “패스할 때는 패스를 하고 직선적으로 나갈 때는 과감하게 나가는 포항의 공격적인 축구가 나와 잘 맞을 거라고 생각한다”고 소감을 전했다.