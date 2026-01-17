“결정은 이미 몇 달 전에 내려져” 올여름 ‘이별 확정’…이강인 원했던 감독 ‘오피셜’ 공식입장 나왔다 [속보]

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 크리스털 팰리스 올리버 글라스너(51·오스트리아) 감독이 올여름 지휘봉을 내려놓는다고 다시 한번 확실하게 입장을 표명했다. 자연스레 현재 새 사령탑을 찾고 있는 구단들과 사령탑 교체를 고심하고 있는 구단들은 크리스털 팰리스에서 꾸준히 좋은 성과를 낸 글라스너 감독에게 적극적인 관심을 보일 전망이다.

16일(한국시간) 영국 공영방송 BBC에 따르면 글라스너 감독은 오는 18일 영국 선덜랜드의 스타디움 오브 라이트에서 펼쳐지는 선덜랜드와 2025~2026시즌 EPL 22라운드 원정경기를 앞두고 진행된 공식 기자회견에서 “결정은 이미 몇 달 전에 내려졌다. 저는 지난해 10월 A매치 휴식기 때 스티브 패리시 회장에게 이번 여름 떠나겠다는 뜻을 전달했다”고 말했다.

그러면서 “당시 패리시 회장과 아주 긴 시간 대화를 나눴고, 저는 새로운 계약서에 서명하지 않겠다고 말했다”며 “당시 우리는 이 문제를 우리끼리 비밀로 하는 것이 최선이라고 합의했다. 그렇게 하는 것이 우리가 할 수 있는 최선의 방법이었고, 지난 3개월 동안 비밀로 유지했다. 하지만 지금은 상황을 명확히 하는 것이 중요해서 이렇게 털어놓은 것”이라고 했다.

글라스너 감독은 떠나기로 결정한 이유에 대해선 말을 아끼면서도 겨울 이적시장과는 무관하며 다른 구단과 차기 행보에 대해 논의한 적도 없다고 밝혔다. 그는 “겨울 이적시장과는 전혀 상관없는 일이다. 사실이 아닌 기사나 발언이 나오는 걸 정말 싫어하는데, 대응하지 않기가 정말 힘들었다”며 “다른 구단과 대화를 나눈 적도 전혀 없다”고 힘주어 말했다.

끝으로 “저는 패리시 회장과 좋은 관계를 유지하고 있고, 항상 구단에 가장 좋은 것이 무엇인지만 생각한다. 또 구단의 성공을 진심으로 바란다”며 “남은 기간 구단 역사상 최고의 성적을 내기 위해 최선을 다하겠다고 약속했고, 셀허스트 파크(크리스털 팰리스 홈구장)에 또 다른 트로피를 가져오기 위해 모든 노력을 다할 것”이라고 강조했다.

2024년 2월 20일 크리스털 팰리스 지휘봉을 잡은 글라스너 감독은 당시 2026년 6월 30일까지 계약을 체결했다. 2023~2024시즌 도중에 부임해 강등 위기에 놓였던 크리스털 팰리스를 구해낸 그는 2024~2025시즌엔 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승을 이끌었다. 구단 역사상 첫 번째 메이저 트로피였다. 2025~2026시즌에는 커뮤니티 실드까지 차지했다.

글라스너 감독은 하지만 2025~2026시즌을 끝으로 크리스털 팰리스를 떠나기로 마음을 굳혔다. 크리스털 팰리스에서 성공을 거둔 그는 올여름 계약이 만료되는 것과 맞물려 새로운 도전을 위해 빅 클럽으로 가길 원하고 있다는 게 현지 전문가들의 중론이다. 실제 리버풀과 맨체스터 유나이티드, 토트넘 등 빅 클럽들과 연결되고 있다.

한편, 글라스너 감독은 지난여름 이강인 영입을 원했던 바 있다. 당시 핵심 플레이메이커로 활약하던 에베레치 에제가 떠나는 게 확정되자, 글라스너 감독은 새로운 플레이메이커 보강을 요청하면서 이강인을 점 찍었다. 그러나 파리 생제르맹(PSG)이 다용도 카드로 활용할 수 있는 이강인을 매각하지 않기로 하면서 협상은 이뤄지지 않았다.