Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
C. Kovács Attila

Romano: a Liverpool hoppon maradt, riválisnál folytatja Xabi Alonso!

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Chelsea megegyezett Xabi Alonsóval, a spanyol vezető irányítja a következő idénytől a kékek szakmai munkáját. Xabi Alonso londoni kinevezése azt is jelenti, hogy a Real Madridtól januárban menesztett vezetőedző egyelőre biztosan nem lesz a Liverpool vezetőedzője. Mutatjuk a részleteket!

Xabi Alonso megegyezett a Chelseavel

Fabrizio Romano szerint Xabi Alonso mindenben megegyezett a Chelseavel, így a Bayer Leverkusen és a Real Madrid egykori edzője követi az áprilisban menesztett Liam Roseniort a londoni kékek kispadján. 

Sajtóhírek szerint spanyol edző egy két plusz egy éves szerződést ír majd alá, és előreláthatólag sokkal nagyobb beleszólása lesz a keret tervezésbe mint elődjeinek, Enzo Marescának és Roseniornak. 

Romano szerint a hivatalos bejelentésre már nem kell sokat várnunk, a Chelsea a következő napokban bejelenti Xabi Alonso érkezését. 

Xabi Alonso neve korábban a Liverpoolnál is felmerült

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a nemzetközi sportsajtóban rengeteg pletyka terjed azzal kapcsolatban, hogy Xabi Alonso 17 év után visszatérhet egykori csapatához, a Liverpoolhoz, és a 44 éves szakember válthatja Arne Slotot a vörösök kispadján. 

Azonban a valóság ezzel szemben az, hogy a Liverpool elkötelezte magát Slot mellett, nem tervezik lecserélni a holland szakembert, aki bajnokságot nyert a csapattal a 2024/25-ös idényben. 


