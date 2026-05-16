Xabi Alonso megegyezett a Chelseavel
Fabrizio Romano szerint Xabi Alonso mindenben megegyezett a Chelseavel, így a Bayer Leverkusen és a Real Madrid egykori edzője követi az áprilisban menesztett Liam Roseniort a londoni kékek kispadján.
Sajtóhírek szerint spanyol edző egy két plusz egy éves szerződést ír majd alá, és előreláthatólag sokkal nagyobb beleszólása lesz a keret tervezésbe mint elődjeinek, Enzo Marescának és Roseniornak.
Romano szerint a hivatalos bejelentésre már nem kell sokat várnunk, a Chelsea a következő napokban bejelenti Xabi Alonso érkezését.
Xabi Alonso neve korábban a Liverpoolnál is felmerült
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a nemzetközi sportsajtóban rengeteg pletyka terjed azzal kapcsolatban, hogy Xabi Alonso 17 év után visszatérhet egykori csapatához, a Liverpoolhoz, és a 44 éves szakember válthatja Arne Slotot a vörösök kispadján.
Azonban a valóság ezzel szemben az, hogy a Liverpool elkötelezte magát Slot mellett, nem tervezik lecserélni a holland szakembert, aki bajnokságot nyert a csapattal a 2024/25-ös idényben.
