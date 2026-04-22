A válságstáb Rosenior kirúgása mellett döntött
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Brighton elleni 3-0-s fiaskó után szerda reggel a Chelsea vezetősége válságstábot hívott össze.
A klub döntéshozói egész nap arról tárgyaltak, hogy mi lenne a legjobb a klub számára, és végül úgy határoztak, hogy Liam Roseniornak távoznia kell a klubtól.
A Chelsea közleményt adott ki
A Chelsea hivatalos oldalán kiadott közleményben jelentette be Rosenior távozását:
A Chelsea FC ma bejelentette, hogy közös megegyezéssel megválik vezetőedzőjétől, Liam Roseniortól.
A klub minden munkatársa nevében szeretnénk köszönetet mondani Liamnek és stábjának az itt töltött idő alatt végzett munkájukért.
Liam a szezon közbeni kinevezése óta végig a legmagasabb szintű szakmaisággal és integritással végezte a munkáját.
A klub nehezen hozta meg ezt a döntést, ugyanakkor az utóbbi időszak eredményei és teljesítménye elmaradtak az elvárt szinttől, miközben a szezonból még sok van hátra. A Chelsea FC minden jót kíván Liamnek a további pályafutásához.
Az idény végéig Calum McFarlane veszi át a csapat irányítását megbízott vezetőedzőként, a klub jelenlegi szakmai stábjának támogatásával, miközben a cél az európai kupaindulás kiharcolása és a jó szereplés az FA-kupában.
A klub a vezetőedzői poszt stabilizálásán dolgozva alapos önvizsgálatot tart annak érdekében, hogy hosszú távon a megfelelő szakembert nevezze ki.
Rosenior hatalmas lelépési pénzt kap
A 433 információi szerint a Chelsea hatalmas, 24 millió fontos lelépési pénz fizet Liam Roseniornak, ugyanis az angol vezetőedzőnek 2032-ig élő határozott idejű szerződése volt a klubbal, amit a londoni kékeknek ki kell fizetnie.
