Türkiye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Vb 2026: Arda Güler balhéba keveredett a koszovóiakkal a győztes pótselejtező után

A. Guler
Koszovó vs Törökország
Koszovó
Törökország
World Cup Qualification UEFA

A török válogatott Koszovót legyőzve jutott ki a 2026-os világbajnokságra, miután 1-0-ás győzelmet aratott Pristinában. A lefújás után a törökök sztárja, Arda Güler kis híján balhéba keveredett a koszovóiakkal, majd nem sokkal később boldogan nyilatkozott csapatának teljesítményéről.

Mint ismert, Törökország idegenben Kerem Aktürkoglu találatával egygólos győzelmet aratott Koszovóban a 2026-os világbajnokság európai pótselejtező döntőjében. A lefújás után a csapat egyik legnagyobb neve, a Real Madridban futballozó Arda Güler kis híján összebalhézott néhány koszovói játékossal, de sikerült a kstábtagonak elrángatni a tehetséges futballistát:

Nem sokkal később már sokkal jobb hangulatba került Güler, az öltözőben már jókedvűen táncolt csapattársaival, megünnepelve a világbajnokságra való kijutást:

Arda Güler büszkén értékelt a mérkőzés után:

„Véget vetettünk a hosszú várakozásnak, legyen ez egy ajándék a gyönyörű országunknak. Talán nem játszottunk csodálatos futballt, de megtettük, amit a mérkőzés megkövetelt. Nagyon boldogok vagyunk. Mindenki arról álmodik, hogy hatalmas dolgokat éljen át a válogatottal. A mai nap számomra is rendkívül különleges. Miután lejöttünk a pályáról, éreztük az izgalmat. Nagyon boldogok vagyunk. Ha visszanézzük a 2002-es világbajnokságot, a hideg is kiráz minket. Abban a szerencsében volt részünk, hogy mi is ugyanezt élhettük át. Remélhetőleg Allah megadja nekünk a lehetőséget, hogy hasonló, vagy akár még ennél is jobb dolgokat tapasztaljunk meg. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani a világbajnokságon anélkül, hogy bárkit is lebecsülnénk.”

Nem csak a Koszovó - Törökország mérkőzésen kellett megakadályozni balhét a játékosok között, az olaszok kapusa, Gianluigi Donnarumma sem viselte jól az Azzurri vereségét Boszniában (ahol az éjszaka népünnepély kezdődött, megünnepelve az ország történetének második vb-szereplését), és a hálóőrt is le kellett fogni a tizenegyespárbaj után.

Törökország az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Paraguay-jal került egy csoportba a világbajnokságon, és június 14-én az ausztrálok ellen kezdi meg a tornát a csapat.

Forrás: hurriyet.com


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
