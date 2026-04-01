Vb 2026: Arda Güler balhéba keveredett a koszovóiakkal a győztes pótselejtező után

Mint ismert, Törökország idegenben Kerem Aktürkoglu találatával egygólos győzelmet aratott Koszovóban a 2026-os világbajnokság európai pótselejtező döntőjében. A lefújás után a csapat egyik legnagyobb neve, a Real Madridban futballozó Arda Güler kis híján összebalhézott néhány koszovói játékossal, de sikerült a kstábtagonak elrángatni a tehetséges futballistát:

Nem sokkal később már sokkal jobb hangulatba került Güler, az öltözőben már jókedvűen táncolt csapattársaival, megünnepelve a világbajnokságra való kijutást:

Arda Güler büszkén értékelt a mérkőzés után:

„Véget vetettünk a hosszú várakozásnak, legyen ez egy ajándék a gyönyörű országunknak. Talán nem játszottunk csodálatos futballt, de megtettük, amit a mérkőzés megkövetelt. Nagyon boldogok vagyunk. Mindenki arról álmodik, hogy hatalmas dolgokat éljen át a válogatottal. A mai nap számomra is rendkívül különleges. Miután lejöttünk a pályáról, éreztük az izgalmat. Nagyon boldogok vagyunk. Ha visszanézzük a 2002-es világbajnokságot, a hideg is kiráz minket. Abban a szerencsében volt részünk, hogy mi is ugyanezt élhettük át. Remélhetőleg Allah megadja nekünk a lehetőséget, hogy hasonló, vagy akár még ennél is jobb dolgokat tapasztaljunk meg. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani a világbajnokságon anélkül, hogy bárkit is lebecsülnénk.”

Nem csak a Koszovó - Törökország mérkőzésen kellett megakadályozni balhét a játékosok között, az olaszok kapusa, Gianluigi Donnarumma sem viselte jól az Azzurri vereségét Boszniában (ahol az éjszaka népünnepély kezdődött, megünnepelve az ország történetének második vb-szereplését), és a hálóőrt is le kellett fogni a tizenegyespárbaj után.

Törökország az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Paraguay-jal került egy csoportba a világbajnokságon, és június 14-én az ausztrálok ellen kezdi meg a tornát a csapat.

Forrás: hurriyet.com

