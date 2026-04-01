Vb 2026: Arda Güler balhéba keveredett a koszovóiakkal a győztes pótselejtező után

Mint ismert, Törökország idegenben Kerem Aktürkoglu találatával egygólos győzelmet aratott Koszovóban a 2026-os világbajnokság európai pótselejtező döntőjében. A lefújás után a csapat egyik legnagyobb neve, a Real Madridban futballozó Arda Güler kis híján összebalhézott néhány koszovói játékossal, de sikerült a kstábtagonak elrángatni a tehetséges futballistát:
Nem sokkal később már sokkal jobb hangulatba került Güler, az öltözőben már jókedvűen táncolt csapattársaival, megünnepelve a világbajnokságra való kijutást:
Arda Güler büszkén értékelt a mérkőzés után:
„Véget vetettünk a hosszú várakozásnak, legyen ez egy ajándék a gyönyörű országunknak. Talán nem játszottunk csodálatos futballt, de megtettük, amit a mérkőzés megkövetelt. Nagyon boldogok vagyunk. Mindenki arról álmodik, hogy hatalmas dolgokat éljen át a válogatottal. A mai nap számomra is rendkívül különleges. Miután lejöttünk a pályáról, éreztük az izgalmat. Nagyon boldogok vagyunk. Ha visszanézzük a 2002-es világbajnokságot, a hideg is kiráz minket. Abban a szerencsében volt részünk, hogy mi is ugyanezt élhettük át. Remélhetőleg Allah megadja nekünk a lehetőséget, hogy hasonló, vagy akár még ennél is jobb dolgokat tapasztaljunk meg. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani a világbajnokságon anélkül, hogy bárkit is lebecsülnénk.”
Nem csak a Koszovó - Törökország mérkőzésen kellett megakadályozni balhét a játékosok között, az olaszok kapusa, Gianluigi Donnarumma sem viselte jól az Azzurri vereségét Boszniában (ahol az éjszaka népünnepély kezdődött, megünnepelve az ország történetének második vb-szereplését), és a hálóőrt is le kellett fogni a tizenegyespárbaj után.
Törökország az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Paraguay-jal került egy csoportba a világbajnokságon, és június 14-én az ausztrálok ellen kezdi meg a tornát a csapat.
Forrás: hurriyet.com
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.