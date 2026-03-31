Kiderült, melyik az az utolsó négy európai válogatott, amelyik ott lesz a világbajnokságon!

A svédek legyőzték a lengyeleket
A svédek az ukránok elleni sikert követően otthon játszhattak a lengyelekkel. A hazaiak kétszer vezettek, de a lengyelek egyenlíteni tudtak, s a második visszakapaszkodásuk után diktálták is a tempót a második félidő közepén. A hajrára azonban mozgósította maradék energiáját a svéd csapat, és a 88. percben egy jobb oldali támadásnál három kapura lövés is volt, a második után a kapufáról jött ki a labda, amelyre Gyökeres csapott le és közelről a léc alá bombázott. A maradék időben kontrollálta a játékot a svéd együttes, majd a végső sípszó után hatalmas hazai ünneplés kezdődött a pályán és a lelátón is. A svédek úgy jutottak ki a nyári világtornára, hogy a vb-selejtezős csoportjukban nem nyertek mérkőzést.
Törökök a románok után Koszóvót is megverték
A törökök Koszovóban érvényesítették a papírformát, egy gólt szerezve harcolták ki a vb-részvételt.
Dráma Boszniában és Csehországban
A bosnyák-olasz és a cseh-dán mérkőzés rendes játékideje döntetlennel zárult, és hosszabbítás után is döntetlen állt az eredményjelzőn, így a párharcok tizenegyespárbajban dőltek el. A bosnyák-olasz és a cseh-dán vb-pótselejtezőkön is a hazai csapat bírta jobban az idegek csatáját, így Bosznia-Hercegovina és Csehország lesz ott a 2026-os világbajnokságon.
Ugyan nehéz elhinni, de a négyszeres világbajnok Olaszország sorozatban harmadik világbajnokságán nem lesz ott.
A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik meg, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.
Európai vb-pótselejtezők, döntők:
Svédország-Lengyelország 3-2 (2-1)
g.: Elanga (19.), Lagerbielke (44.), Gyökeres (88.), illetve Zalewski (33.), Swiderski (55.)
Koszovó-Törökország 0-1 (0-0)
g.: Akturkoglu (53.)
Bosznia-Hercegovina - Olaszország 1-1 (0-1) - büntetőkkel 4-1
gólszerzők: Tabakovic (79.), Kean (15.)
piros lap: Bastoni (41.)
Csehország-Dánia 2-2 (1-0) - büntetőkkel 3-1
g.: Sulc (3.), Krejci (100.) illetve Andersen (72.), Hogh (111.)
