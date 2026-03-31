Kiderült, melyik az az utolsó négy európai válogatott, amelyik ott lesz a világbajnokságon!

Bosznia-Hercegovina vs Olaszország
Bosznia-Hercegovina
Olaszország
World Cup Qualification UEFA

A svéd, a török, a cseh és a bosnyák válogatott megnyerte keddi pótselejtezőjét, így kijutott a nyári labdarúgó-világbajnokságra. A keddi játéknap legmeglepőbb eredményét Bosznia-Hercegovina szállította, ugyanis büntetőkkel megverte Olaszországot, így a négyszeres világbajnok sorozatban harmadik világbajnokságán nem lesz ott. Mutatjuk a részleteket.

A svédek legyőzték a lengyeleket

A svédek az ukránok elleni sikert követően otthon játszhattak a lengyelekkel. A hazaiak kétszer vezettek, de a lengyelek egyenlíteni tudtak, s a második visszakapaszkodásuk után diktálták is a tempót a második félidő közepén. A hajrára azonban mozgósította maradék energiáját a svéd csapat, és a 88. percben egy jobb oldali támadásnál három kapura lövés is volt, a második után a kapufáról jött ki a labda, amelyre Gyökeres csapott le és közelről a léc alá bombázott. A maradék időben kontrollálta a játékot a svéd együttes, majd a végső sípszó után hatalmas hazai ünneplés kezdődött a pályán és a lelátón is. A svédek úgy jutottak ki a nyári világtornára, hogy a vb-selejtezős csoportjukban nem nyertek mérkőzést.

Törökök a románok után Koszóvót is megverték

A törökök Koszovóban érvényesítették a papírformát, egy gólt szerezve harcolták ki a vb-részvételt.

Dráma Boszniában és Csehországban

A bosnyák-olasz és a cseh-dán mérkőzés rendes játékideje döntetlennel zárult, és hosszabbítás után is döntetlen állt az eredményjelzőn, így a párharcok tizenegyespárbajban dőltek el. A bosnyák-olasz és a cseh-dán vb-pótselejtezőkön is a hazai csapat bírta jobban az idegek csatáját, így Bosznia-Hercegovina és Csehország lesz ott a 2026-os világbajnokságon. 

Ugyan nehéz elhinni, de a négyszeres világbajnok Olaszország sorozatban harmadik világbajnokságán nem lesz ott. 

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik meg, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Európai vb-pótselejtezők, döntők:

Svédország-Lengyelország 3-2 (2-1)

g.: Elanga (19.), Lagerbielke (44.), Gyökeres (88.), illetve Zalewski (33.), Swiderski (55.)

Koszovó-Törökország 0-1 (0-0)

g.: Akturkoglu (53.)

Bosznia-Hercegovina - Olaszország 1-1 (0-1) - büntetőkkel 4-1

gólszerzők: Tabakovic (79.), Kean (15.)

piros lap: Bastoni (41.)

Csehország-Dánia 2-2 (1-0) - büntetőkkel 3-1

g.: Sulc (3.), Krejci (100.) illetve Andersen (72.), Hogh (111.)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
