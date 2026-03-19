Varga Barnabás pihenőt kapott, az AEK majdnem ráfázott

Varga Barnabás ezúttal csak a kispadról várta a kezdő sípszót az AEK csütörtöki Konferencialiga-mérkőzésén, ám szó sincs arról, hogy a magyar válogatott első számú támadója ne élvezné a szakmai stáb bizalmát. A görög élvonalban 10 meccs alatt 4 gólt és 2 gólpasszt jegyző játékost pihentették, ugyanis együttese megnyugtató, 4–0-s győzelemmel zárta a Celje elleni nyolcaddöntős párharc első felvonását, így a Ferencváros korábbi csatárát inkább a vasárnapi, Kifiszia elleni bajnokira tartalékolták.

A „házi feladatot”, vagyis az előny megőrzését nélküle is megoldotta az AEK, ám a vártnál talán kissé nehezebben. A 13. percben ugyanis Joszifov tört be a tizenhatoson belülre, megpattanó lövése pedig utat talált a hazai kapuba. Hat perccel később jöhetett volna az egyenlítés egy szlovén védelmi hiba után: ekkor Kutésza került ziccerbe, ám közeli lövését Sluga szögletre ütötte. Néhány perccel később Seslar szabadrúgása megpattant Strakosa előtt, majd a bal oldali kapufán csattant, a félidő vége előtt viszont jött az újabb sokk: Nieto az alapvonal közeléből centerezett, Vancas pedig közelről a kapuba passzolt, megduplázva a szlovének előnyét.

A magyar csatárt kétgólos hátrányban sem küldték pályára, a fordulás utáni első negyedórában az AEK nélküle is három ziccert dolgozott ki. Bár a lehetőségek kimaradtak, a hazai védelem ekkor már stabilabban állt a lábán, így a Celje nem tudta igazán kiélezetté tenni az utolsó perceket.

A 2–0-s vendégsiker ellenére az AEK továbbjutása (összesítésben 4–2) egy percig sem forgott veszélyben – még Varga Barnabás nélkül sem.