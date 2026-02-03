Válságtanácskozás volt az öltözőben a Manchester Citynél a Spurs elleni leolvadás után

Domináns első félidőt követően bukott értékes pontokat a Manchester City a bajnoki versenyfutásban, miután teljesen elveszették a kontrollt a Spurs ellen a második játékrészben, és a sérülésekkel teletüzdelt hazaiakat sikerült visszaengedni a mérkőzésbe, így végül 2-2-s döntetlen lett a találkozó vége.

Különösen fájhat a Citynek annak tudatában, hogy az Arsenal győzni tudott a hétvégén a Leeds United otthonában, mivel így Mikel Arteta együttese hat pontra lépett meg Erling Haalandéktől a tabella élén, és kérdés, mennyi hibázási lehetősége maradt a manchesterieknek a bajnoki címért folytatott küzdelemben.

Az új igazolás, Antoine Semenyo szerint a történtek sürgős megbeszélést igényeltek az öltözőn belül, és a mérkőzés után muszáj volt tisztáznia a csapatnak a leolvadás körülményeit: "Volt egy megbeszélésünk, mindenki nagyon pozitívan állt hozzá. 14 mérkőzés maradt, szóval biztosra kell mennünk, hogy ezalatt megfordíthatjuk a dolgokat. Bármi történhet az Arsenallal, ők kikaphatnak, mi pedig nyerhetünk kétszer. Bármi megtörténhet, a legfontosabb, hogy pozitívak maradjunk, meglátjuk, ez mire lesz elég" - idézi a játékost a Mundo Deportivo.

A Manchester City legközelebb szerda este a Newcastle-t fogadja a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján, ahol kétgólos előnyben vannak Pep Guardioláék. Azért is lehet fontos a sorozat a manchesterieknek, mert sajtóhírek szerint a City vezetősége felkészült a spanyol vezetőedző esetleges nyári távozására, és egy három főből álló listát állított össze a lehetséges utódokról.