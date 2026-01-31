Tóth Alex kis híján gólt szerzett, ismét nyerni tudott a Bournemouth!

A találkozót a Wolves kezdte jobban, a nyolcadik percben egy jobb oldali beadás után Mateus Mané kotorta be a labdát a hosszún, azonban a Michael Oliver játékvezető les miatt annullálta a találatot.

A 33. percben Eli Junior Kroupi gondolt egyet, és 20 méterről egy hatalmas lövést eresztett meg, José Sá pedig nem tudta hárítani a léc alá tartó lövést (0-1).

A fordulást követően a Wolverhampton kétszer is közel került a gólszerzéshez, a 72. percben Jorgen Strand Larsen rúgta mellé a helyzetet, tíz perccel később pedig Joao Gomes fejelt kapufát egy jobb oldali szögletet követően.

A 86. percben pályára lépett Tóth Alex, a magyar játékos pedig másodpercekkel később rögtön helyzetbe is került, azonban kiszorított pozícióból az oldalhálót találta el.

Tóth Alex ziccerét IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A 91. percben a vendégek lezártak minden nyitott kérdést, Rayan centerezése után Alex Scott passzolta be a labdát az üres kapuba az ötösről (0-2).

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így a Bournemouth a Liverpool után a Wolvest is megverte, és pontszámban utolérte a 8. helyezett Brentfordot.