"Ez szégyen" - kiakadt a Spurs csapatkapitánya a Manchester City elleni döntetlen után

"Nagyszerű teljesítmény volt a csapattársaimtól, lenyűgözőek voltak" - kezdte posztját az argentin válogatott védő. "Segíteni akartam nekik annak ellenére, hogy beteg voltam, ráadásul 11 elérhető játékosunk volt - hihetetlen, de igaz és szégyen is egyben. Mi ugyanúgy vállaljuk a felelősséget, keményen dolgozunk és összetartunk. Ami maradt, az a köszönet a szurkolóknak, hogy mindig melletünk vannak" - írta Romero.

Nem ez volt rövid időn belül az első alkalom, hogy a Spurs csapatkapitánya frusztrációjának adott hangot nyilvánosan. A Sky Sports szerint a Bournemouth elleni, 3-2-s vereséggel záruló bajnoki után a Spurs vezetősgének szúrt oda: "Ezekben az időkben más embereknek is ki kellene állniuk, de évek óta nem teszik. Csak akkor bukkannak fel, amikor jól megy a csapatnak, hogy aztán hazudjanak párat" - fejtette ki véleményét nem sokkal a meccs után Romero.

Elképesztő sérüléshullám ütötte fel a fejét Észak-London fehér felén, a Manchester City ellen 13 játékosára sem számíthatott Thomas Frank. Maddison és Kulusevski az egész szezonban sérült, de nem elérhető Bentancur, Kudus, Bergvall, Richarlison, Davies, Danso és Porro sem. Kisebb sérüléssel bajlódik Micky van de Ven, Djed Spence és a City ellen duplázó Solanke is, így fájhat a feje a Spurs edzőjének a Manchester United elleni, idegenbeli mérkőzés előtt.