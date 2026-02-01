A Spurs együttesének egy célja lehetett a Manchester City elleni mérkőzés előtt, valahogy átmenteni a Bajnokok Ligájában látott formát a hazai pontvadászatra is, hiszen míg Thomas Frank csapata a negyedik helyen végzett a BL-alapszakaszban, a Premier League-ben viszont csak a tizenötödik pozícióban álltak a Sarkantyúsok a forduló előtt. A Manchester City hátránya eközben hét pontra duzzadt az éllovas Arsenal mögött az észak-londoniak tegnapi sikerének köszönhetően, így Pep Guardiola csapata négy egységre csökkentette volna a két csapat közti különbséget.

Ennek szellemében kezdték a mérkőzést Bernardo Silváék, két perc után Semenyo veszélyeztetett, ám a lövést Vicario védte. A 11. percben már az olasz kapus sem tudott segíteni, Bissouma eladott labdáját követően Cherki cselezte be magát a tizenhatoson belülre, Dragusinon megpattant labdája pedig utat talált a jobb alsó sarokba, megszerezve a vezetést a vendégeknek, 0-1.

A gól után sem tudott érdemi lehetőségeket kialakítania a Spurs, előbb Haaland szerezhetett volna gólt szűk húsz perc után, majd Cherki szólózott a büntetőterületen belül, ám lövését bravúrral védte Vicario, hiába nem ítélt szögletet a játékvezető. A játékrész legvégén megduplázta előnyét a City, egy labdakihozatalt zavartak meg sikeresen a manchesteriek, Dragusin rossz helyre ívelte a labdát saját térfelén, amiből aztán három passzból felértek a Kékek a hazai kapu elé, és Bernardo Silva passzát Semenyo váltotta gólra, 0-2. A félidő zárásaként pedig a Tottenham Hotspur is eljutott kaput eltaláló lövésig, Xavi Simons szabadrúgását Donnarumma fogta könnyedén.

A második félidő a teljes ellentettjét hozta az elsőnek, a Spurs nagy elánnal jött ki az öltözőből, és elkezdett helyzeteket kialakítani Thomas Frank együttese. Gallagher, majd Udogie szerezhetett volna gólt az első öt percben, majd egy védelem mögé belőtt labdából Solanke ugrott ki, aki egy kavarodás után Guéhi segítségével lőtt Donnarumma kapujába, amivel már csak egy gól volt a City előnye, 1-2.

A hazaiak lelkesedése nem hagyott alább, nyomás alatt tudták tartani a Manchester Cityt, ami a 71. percben meghozta gyümölcsét: Gallagher vágtatott el a szélen, beadását pedig Solanke egy skorpiószerű mozdulattal ragyogóan lőtte a labdát a kapuba, amivel kiegyenlített a Spurs, 2-2.

Ebben a periódusban a hazai csapat állt közelebb a győzelemhez, előbb Odobert, majd Xavi Simons megpattanó lövését védte bravúrral Donnarumma. Felébredt a City is, a csereként pályára lépő Reijnders kétszer is fejjel vehette volna be Vicario kapuját, ám mindkét lehetőség kimaradt. Az utolsó percekben igazán nagy lehetőséget egyik csapat sem tudott kialakítani, íg maradt a négygólos döntetlen a rangadón.

A Spurs elégedett lehet megszerzett pontjával, főleg az első félidő tükrében, míg a Manchester City hátránya 6 pontra növekedett a listavezető Arsenal mögött, így nagy szívességet tett észak-londoni riválisa az Ágyúsoknak.

Korábban játszották

A Manchester United már a harmadik meccsét nyerte zsinórban az ideiglenes vezetőedző, Micheal Carrick alatt, miután a Fulham együttesét sikerült 3-2-re felülmúlni. Az első félidőben húsz perc után Casemiro szerzett vezetést a Vörös Ördögöknek, amit Cunha az ötvenhatodik percben megduplázott a hazaiak számára. A Fulham azonban nem adta fel, Raúl Jiménez a 85. percben büntetőből egyenlített, majd a hosszabbítás első percében Kevin révén az egyenlítés is öszejött a vendégeknek.

Amikor már úgy érezhettük, először veszít pontokat az MU Carrick vezetésével, a kilencvennegyedik percben a nyáron érkező Sesko belőtte a győztes gólt a hazaiaknak, amivel visszavették a negyedik helyet a bajnokságban a szintén győző Liverpooltól.

A harmadik helyen álló Aston Villa négy pontra kapaszkodott volna az éllovas Arsenal mögött, ám a több, mint egy félidőnyi emberelőny sem volt elég Unai Emery csapatának, és 1-0-s vereséget szenvedtek hazai pályán a Brentfordtól a birminghamiek.

A Ferencvárost hétközben legyőző Nottingham Forest korán megszerezte a vezetést a Crystal Palace ellen, ám Neco Williams kézzel ütött ki egy gólba tartó labdát kézzel, amivel a kiállítás sorsára jutott a walesi védő, a Palace pedig kiegyenlített a tizenegyesből. A második félidőben ugyan felborult a pálya, a vendégek nem tudták megszerezni a győztes gólt, így maradt az 1-1-s végeredmény.

