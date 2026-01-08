Eldőlt: Megszületett a megállapodás a téli bombaüzletről

Úgy tűnik, Pep Guardiola megkapta az emberét: a Manchester City lezárta a tárgyalásokat a Bournemouth-szal. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Antoine Semenyo szerződésében szerepelt egy 65 millió fontos kivásárlási záradék, ám a két klub végül egy egyedi konstrukcióban egyezett meg, amely mindkét fél számára kedvezőbb.

A részletek: Rekordösszeg és kényelmes fizetés

A City végül 62,5 millió fontot fizet garantáltan, amihez további 1,5 millió font bónusz társulhat. Bár az összeg hajszálnyival elmarad a záradéktól, a Bournemouth összességében jobban jár, mivel mentesül bizonyos adó- és illetékterhek alól, amelyek a kivásárlási ár aktiválása esetén terhelték volna a klubot. Ezzel Semenyo lett a „Cseresznyések” történetének legdrágább eladása, túlszárnyalva Dominic Solanke 2024-es, Spursbe történő távozását.

A Manchester City számára a legnagyobb előny a fizetési ütemezés: az összeget nem egyben, hanem 24 hónap alatt törlesztik. A 26 éves támadó hosszú távra, 2031 júniusáig kötelezte el magát az angol bajnokhoz.

Stílszerű búcsú

Semenyo nem is választhatott volna szebb befejezést a Vitality Stadiumban: szerda este az ő késői góljával győzte le a Bournemouth a Tottenham Hotspur együttesét. Ez volt a támadó 10. gólja a szezonban, 21 mérkőzésen pedig összesen 13 gólban vállalt közvetlen szerepet (3 gólpassz mellett).

Hatalmas fegyvertény, hogy a Bournemouth képes volt meggyőzni a Cityt: engedjék Semenyót még három extra meccsen pályára lépni. Ezen a három találkozón négy létfontosságú pontot szereztek, ami bizonyítja a klub tárgyalási erejét.

Miért pont ő kellett Guardiolának?

A szakértők szerint Semenyo érkezése válasz a City széleken tapasztalható hatékonysági problémáira. Míg Jeremy Doku látványos, a befejezései sokszor pontatlanok, Savinho és Oscar Bobb pedig még fejlődési fázisban vannak. Semenyo ezzel szemben a Premier League egyik legkiszámíthatatlanabb szélsője, aki bármelyik lábával képes távolról is betalálni. Az átmeneteknél (kontráknál) megállíthatatlan, és csak Erling Haaland lőtt többször kapura nála a tavalyi szezon kezdete óta.

A riválisok hoppon maradtak

Bár a Liverpool és a Manchester United is élénken érdeklődött a ghánai iránt – Arne Slot különösen Luis Díaz Bayern Münchenbe távozása után kereste az utódot –, a City gyorsasága és Guardiola projektje döntőnek bizonyult. Korábban már megírtuk, hogy hatalmas versenyfutás alakult ki a City és a Liverpool között a játékosért, de végül az égszínkékek lettek a befutók.

A Bournemouth számára az üzlet újabb bizonyítéka a sikeres játékospolitikának: Semenyo a legújabb azon nevek sorában, akiket hatalmas profittal adtak tovább topcsapatoknak. Emlékezetes, hogy az utóbbi időben Illia Zabarnyi (PSG), a Liverpoolhoz távozó Milos Kerkez, valamint Dean Huijsen (Real Madrid) is hasonló úton indult el.

Semenyo várhatóan napokon belül bemutatkozik az égszínkékeknél, és akár már a hétvégi, Exeter City elleni FA-kupa mérkőzésen a keret tagja lehet.

