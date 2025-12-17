Dárdai Home officeból fogja irányítani az Újpestet? Újabb részletek derültek ki a magyar edző "hazatéréséről"!

Ahogy délelőtt beszámoltunk róla, Dárdai Pál közel 30 év után elhagyhatja a Hertha BSC-t, és sportigazgatóként Újpesten folytathatja. A hírt az újpesti ügyekben mindig jól értesült Lila Sector Facebook-oldal szellőztette meg, mint írják, a lila-fehér klub nemzetközi tapasztalattal rendelkező Dárdaival kezdi meg az új korszak szakmai felépítését a Megyeri úton.

Dárdai Berlinből fog irányítani

Azóta több részlet is kiderült Dárdai újpesti szerepvállalásából. Előszöris, hogy a pécsi születésű tréner nem költözik végleg haza, sok esetben csak Berlinből, azaz home officeból fogja irányítani a lila-fehérek szakmai munkját, ezért szüksége lesz egy szárnysegédre is, aki a hírek szerint Egressy Gábor lehet.

Dárdai első feladata sportigazgatóként az új edző kinevezése lesz. Jelenleg a negyedik kerületi együttest Bodor Boldizsár irányítja megbízott vezetőedzőként, sajtóhírek szerint Dárdai a magyar edző helyére egy német szakembert nevezhet ki.

Információink szerint az Újpest csütörtök délután 16 órakor egy sajtótájákoztató keretein belül jelenti be Dárdai érkezését és pozícióját.

Dárdai Pál 1997-ben igazolt a Herthához, 2011-es visszavonulása után pedig a klubnál maradt, így most 28 év után hagyja el a fővárosi együttest. A 49 éves edző három ízben is irányította a berliniek felnőttcsapatát, az elmúlt években viszont már a Hertha kelet-európai játékosmegfigyelőjeként és márkanagyköveteként dolgozott, azonban a héten lemond tisztségeiről, és végleg felbontja a szerződését a BSC-vel.

