Búcsú a csapattól

Tóth Alex csapata, az AFC Bournemouth hivatalos honlapján jelentette be, a szezon végén távozik Andoni Iraola vezetőedző:

„Ez a megfelelő pillanat arra, hogy távozzak"

A spanyol köszönetét fejezte ki a klubnak, hangsúlyozva, mekkora támogatást kapott munkássága alatt:

“Megtiszteltetés volt az AFC Bournemouth irányítása, és büszke vagyok arra, amit együtt értünk el. Hálás vagyok azoknak a játékosoknak és a személyzetnek, akikkel együtt dolgoztam. Ami a rajongókat illeti, végig fantasztikus volt, ahogy támogattatok engem és a csapatot, és ezért mindig hálás leszek.”

A klub marasztalta volna

A Bournemouth-hoz közel álló források szerint a klub vezetősége mindent megtett annak érdekében, hogy után megőrizzék Iraolát, de a 15 hónapon át tartó tárgyalások nem vezettek eredményre. A csalódottság ellenére tiszteletben tartják döntését és jó viszonyban válnak el a spanyoltól. Tóth Alex így új vezetőedző irányításával kezdheti majd a következő szezont, a klub már el is kezdte Iraola utódjának keresését.

Forrás: Sky Sports

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.