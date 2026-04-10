Londonba tart a Liverpool-ikon – közel a megállapodás?

A Tottenham Hotspur kedvező helyzetből várja Andy Robertson esetleges szerződtetését, aki a szezon végén szabadon igazolható játékosként távozik a Liverpooltól. A londoni klub ugyanakkor csak akkor léphet előre az ügyben, ha megőrzi Premier League-tagságát.

A Liverpool csütörtök este jelentette be, hogy a 32 éves balhátvéd kilenc sikeres év után távozik az Anfieldről, miután lejár a szerződése. A skót balhátvéd 2017-es, Hull Citytől történt érkezése óta alapembernek számított Liverpoolban, ám a nyáron szerződtetett Milos Kerkez érkezésével visszacsúszott a rangsorban. Az idei idényben minden sorozatot figyelembe véve 31 mérkőzésen lépett pályára, de a bajnokságban mindössze hatszor volt kezdő.

A háttérben már januárban megindultak az egyeztetések: ahogy arról korábban beszámoltunk, a Spurs tárgyalásokat folytatott a skót válogatott játékos megszerzéséről, ám a Liverpool nem volt hajlandó idény közben elengedni.

Robertson hozzáállása és profizmusa mindvégig megkérdőjelezhetetlen volt, így egy téli váltás csak akkor valósulhatott volna meg, ha az minden fél számára ideális. Jelenleg sincs még végleges megállapodás, ráadásul több európai klub is érdeklődik iránta, ugyanakkor a Tottenham már a téli átigazolási időszakban komoly előkészítő munkát végzett, és a lehetőség is vonzó lehet a játékos számára.

A londoniak helyzete azonban kényes: jelenleg a 17. helyen állnak a bajnokságban, mindössze egy ponttal a kiesőzóna felett, hét fordulóval a szezon vége előtt. A bennmaradás kulcsfontosságú lehet Robertson szerződtetése szempontjából.

Robertson a nyáron várhatóan csapatkapitányként vezeti majd Skóciát a világbajnokságon, ahol Brazília, Haiti és Marokkó lesznek az ellenfeleik a csoportkörben.

