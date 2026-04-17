Megvan Tóth Alexék új edzője Bournemouth-ban

Kedden vált hivatalossá. hogy Andoni Iraola, a Bournemouth spanyol vezetőedzője nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését, és távozik a csapattól. A hír után rögtön megkezdődtek a találgatások arról, hogy ki veheti át Tóth Alex csapatának irányítását, a két legesélyesebb jelölt az RB Leipzig volt vezetőedzője, Marco Rose és az Ipswich-et irányító Kieran McKenna volt.

Egybehangzó sajtóhírek szerint a kérdés eldőlt, és a 49 éves német szakember, Marco Rose veszi át a Cseresznyések irányítását. Rose legutóbb az RB Leipzig együttesénél dolgozott, onnan 2025 márciusában bocsátották el, azóta nem dolgozott más klubnál.

Rose a lipcsei ténykedése előtt a Borussia Dortmundnál, a Mönchengladbachnál és az RB Salzburgnál is edzősködött, Angliában ez lesz az első szerepvállalása. A BBC szerint Rose a Tottenham Hotspurnél is felmerült még Thomas Frank távozása után, ám akkor Igor Tudor mellett tette le a voksot az észak-londoni klub.

A lap a jelenlegi vezetőedzőnél, Andoni Iraolánál is érdeklődött a következő vezetőedzővel kapcsolatban:

"Ismerem őt, de nem beszélhetek más menedzserekről. Mivel beszélek a klubbal, vannak információim. Hallottam neveket, de ez egy olyan döntés, amit a klubnak kell meghoznia. És bármikor, bárki mellett döntenek, utána kérhetik tőlem a véleményemet".

Ahogy korábban írtuk, a Bournemouth magyar középpályása, Tóth Alex számára kifejezetten izgalmas távlatokat nyithat Rose érkezése. A magyar válogatott játékos profilja – a nagy munkabírás, a modern, dinamikus játékfelfogás és a taktikai fegyelmezettség – tökéletesen illeszkedik a „Red Bull-iskolához”, amelyet Rose is képvisel. Rose rendszerében a középpályásoknak rengeteget kell futniuk és agresszíven kell fellépniük az átmeneteknél, ami Tóth Alex egyik legnagyobb erőssége. Egy ilyen stílusú edző alatt a magyar tehetség még hangsúlyosabb szerepet kaphat a Premier League-ben.

A Bournemouth az előző fordulóban a bajnoki listavezető Arsenal vendégeként győzött 2-1-re, 45 pontjával a 11. helyen áll a gárda 32 forduló után, legközelebb pedig a Newcastle vendége lesz Tóth Alex csapata.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.