114 nap után Sean Dyche-ot is kirúgta a Nottingham Forest – jön a szezon negyedik edzője?

A Wolves elleni gólcsend volt az utolsó csepp

A döntés közvetlen előzménye a sereghajtó Wolves elleni szerdai gól nélküli döntetlen volt. Bár a Forest dominálta a találkozót és elképesztő mennyiségű, összesen 35 lövéssel próbálkozott, a hálóba egyszer sem sikerült betalálniuk. A lefújás után a hazai közönség kifütyülte a csapatot, a tribünön helyet foglaló Evangelosz Marinakisz tulajdonos arca pedig mindent elárult.

A klub közleménye a szokásos formális hangvételben köszönte meg a munkát:

„A Nottingham Forest Football Club megerősíti, hogy Sean Dyche-ot felmentették vezetőedzői feladatai alól. Köszönjük Sean és stábja erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk nekik a jövőben.”

Káosz a City Groundon: Edzőfaló üzemmód

A Forest idei szezonja edzői szempontból maga a rémálom. Dyche októberben vette át a stafétát Ange Postecogloutól, aki mindössze 39 napig bírta a poszton. Postecoglou előtt Nuno Espírito Santo irányította a „Vörösöket”, akit mindössze három forduló után menesztettek a 2025–26-os idény elején.

Dyche mérlege ugyan nem volt katasztrofális – kinevezése óta a Forest a középmezőnyben foglalt volna helyet, ha csak az azóta szerzett pontokat nézzük –, de az utolsó 10 bajnokiból elért mindössze két győzelem, valamint a Wrexham elleni kínos FA-kupa-búcsú megpecsételte a sorsát.

Mi lesz a Fradi korábbi ellenfelével?

A magyar szurkolók számára a Nottingham Forest onnan is ismerős lehet, hogy január végén ők verték meg 4–0-ra a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. Dyche akkor még magabiztosan értékelte a látottakat, ám azóta a csapat formája drasztikusan visszaesett a bajnokságban. Jelenleg a 17. helyen állnak a tabellán, 3 pontra a kieső helytől. Az Európa ligában hamarosan a Fenerbache ellen kell játszaniuk a 16 közé jutásért, a hazai kupákból viszont már kiestek.

Ki következik?

A szurkolók és a szakértők értetlenül állnak a döntés előtt. Alan Shearer a Match of the Day adásában percekkel a hivatalos bejelentés előtt még úgy fogalmazott: „Dyche tapasztalatával én gondolkodás nélkül kitartanék mellette a kiesési harcban.”

Marinakisz azonban nem a türelméről ismert. A kérdés már csak az: ki meri elvállalni a „forró kispadot” 12 fordulóval a vége előtt, miközben a klub a kiesés szélén táncol, de közben az európai porondon is helyt kellene állnia?

