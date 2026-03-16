Sanyarú szezon a Tottenham Hotspur Stadiumban. A Spurs a kiesés elleni élet-halál harc közepén jár, de a vasárnapi, Anfielden kiharcolt döntetlen talán azt jelzi, hogy fordul a kocka Igor Tudor csapatánál. A pontszerzéshez azonban egy olyan közjáték vezetett fel, amely pillanatok alatt letarolta a közösségi médiát.

A baki, ami azonnal virális lett

Mielőtt a mérkőzés elkezdődött volna, a horvát menedzser összekeverte Arne Slotot a saját stábjának egyik tagjával. Amint a csapatok kivonultak a pályára, Tudor a szokásos sportszerű kézfogásra indult az ellenfél menedzseréhez, ám helyette Alan Dixont ölelte meg.

Tudor hátba veregette Dixont – akinek hasonló a frizurája, pontosabban annak hiánya, mint Slotnak.

Fordulat Londonban?

A Liverpool elleni döntetlen az első pont, amelyet Tudor szerzett, amióta február közepén átvette az irányítást. Mint ismeretes, kinevezésekor sokan reménykedtek a „Tudor-hatásban”, ám a bajnokságban elszenvedett három vereség, valamint az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-búcsú után már-már reménytelennek tűnt a helyzet.

Bár a Ryan Masont váltó szakember kezdése finoman szólva is döcögős volt, az Anfielden a 90. percben Richarlison góljával kiharcolt 1–1-es döntetlen végre reménysugarat jelenthet.

A Tottenham jelenleg a 16. helyen áll a tabellán, mindössze egyetlen ponttal megelőzve a Nottingham Forestet és a West Hamet, nyolc fordulóval a szezon vége előtt.



Frissítés! (2026.03.16.)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.