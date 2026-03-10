Igor Tudor megadta a választ: kimondta, hogy a bennmaradás vagy a Bajnokok Ligája a fontosabb

A Tottenham Hotspur megbízott vezetőedzőjével, Igor Tudorral a kormánynál készül az Atletico Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre, ám a horvát edző leszögezte: most a bajnokságban való bennmaradás a cél. A Sarkantyúsok mindössze egy ponttal vannak a kiesőzóna fölött a Premier League-ben, úgy, hogy még kilenc mérkőzés hátravan a szezonból

A Matracosok elleni találkozót megelőzően arról kérdezték a horvát szakembert, hogy az élvonalban maradás vagy egy esetleges európai menetelés van fókuszban az klubnál.

"Az elsődleges célunk a Premier League, és ezt ki kell mondani a nyilvánosság előtt is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk továbbjutni a negyeddöntőbe. Fel kell nőnünk ahhoz, hogy ez egy lehetőség legyen. Egy teljesen másik sorozatban játszunk egy olyan csapat ellen, amelynek van BL-történelme, tapasztalata és minősége"

- zárta Tudor.

Az ősszel még a Juventust irányító szakember egyelőre nem hozta el a győzelmeket a Tottenham Hotspur Stadiumba, hiszen az első három összecsapásán egyaránt kikapott a csapata.

