"Nem egy nagy csapat" - Ange Postecoglou kíméletlenül beleszállt a Spursbe

Szerda délelőtt vált hivatalossá, hogy a Tottenham Hotspur menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot a kedd esti, Newcastle United elleni hazai vereség után. A dán szakember Ange Postecoglout váltotta a Sarkanytúsok kispadján, aki az előző szezonban 2008 után ismét trófeát szerzett a Spurs-szel, és megnyerte az Európa-ligát a Manchetser United ellen, a Premier League-ben mindössze a 17. helyen végzett az észak-londoni csapat, ami végül az állásába került az ausztrál mesternek.

Postecoglou azóta a Nottingham Forestnél is megbukott, mindössze 39 napig bírta a kiesés ellen menekülő csapat padján, meccset nem sikerült nyerni az irányításával a klubnak.

Az ex-Spurs edző a The Overlap YouTube-csatorna Stick to Football című műsorának volt a vendége szerdán, éppen akkor, amikor Frank menesztése hivatalossá vált. Postecoglou dicsérte a Spurs létesítményeit (stadion, edzőközpont), ám a klub pénzügyei nem tette lehetővé, hogy kiszemeltjeivel megerősítse a keretét: "Ha megnézed a bérstruktúrájukat, nem egy nagy csapatról van szó. Azért mondom ezt, mert amikor igazolni szerettünk volna, nem tudtunk megfelelő játékosokat szerződtetni" - mondta az edző, aki szerint Pedro Neto-t, Bryan Mbeumo-t, Antoine Semenyo-t és Marc Guéhi-t sem tudta a Spurs-höz csábítani Postecoglou.

Irányítása alatt az észak-londoniak az ötödik helyen végeztek első szezonjában, a következő idényben az El-győzelem mellett egy 17. hely jött össze, ami végül a vezetőedző menesztéséhez vezetett: "Szerintem nem ismerték fel, ha győzni akarsz, kockázatot kell vállalnod. Azt éreztem, a klub szerint ők egyek a nagyfiúk között, de szerintem a valóságban ez nincs így".

Az előző sikeredző, Mauricio Pochettino 2019-ben távozott a csapat éléről, azóta öt különböző tréner is megégett a Spurs kispadján. José Morinho két szezont töltött a klub élén, ám a 2021-es Ligakupa döntő előtt pár nappal menesztették, Nuno Espirito Santot mindössze négy hónap után vágták ki, Antonio Conte pedig egy sajtótájékoztatón fakadt ki a klub vezetőségére egy Southampton elleni meccs után, így ő is kevesebb, mint másfél év után távozni kényszerült.

Az olasz edző utódja, Postecoglou szerint az őt a kispadon követő Thomas Frank nem volt tisztában a klubnál uralkodó folyamatokról, amikor elvállalta a munkát: "Tudod, nem lehet kizárólag ő a felelős" - mondta a műsort vezető Gary Neville-nek az ausztrál. "Semmi sem garantált, bárkit ültetsz le. Volt jópár világklasszis menedzserük, és mégsem voltak sikeresek. De vajon miért? Mi volt Thomas Frank célja? Mi a klub célja? - tette fel költői kérdéseit Ange Postecoglou.

A Tottenham Hotspur jelenleg a 16. helyen áll a Premier League-ben, és mindössze 5 pont választja el a kieső helyen álló West Ham Unitedtől, miközben a Bajnokok Ligájában a negyedik helyen, automatikusan a nyolcaddöntőbe jutott a Spurs.

