Az Arsenal éltetésével idegesítette saját játékosait a Tottenham kirúgott edzője

Kedden este a Newcastle United elleni 2-1-es hazai vereség volt az utolsó csepp a pohárban: a Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Thomas Frank menesztését. A dán tréner mérlege nem túl fényes: utolsó 17 bajnoki mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni a csapattal, a Spurs pedig 2026-ban még egyetlen bajnokit sem nyert, amivel veszélyesen közel került a kiesőzónához.

Arsenal-mánia a Spurs öltözőjében?

Bár az eredménytelenség önmagában is elég indok lett volna a váltásra, a The Telegraph belsős információi szerint Frank az öltözőt is elveszítette. A források szerint a játékosok körében általános ellenszenvet váltott ki, hogy a menedzser folyamatosan a gyűlölt északi-londoni riválist, az Arsenalt emlegette.

„Állandóan az Arsenalt tolta a játékosok arcába, akiknek nagyon gyorsan elegük lett ebből” – nyilatkozta egy informátor. „Még az Emirates-ben vívott derbi előtt és után is azt hangoztatta, milyen jó az Arsenal. Sokan már csak annyit akartak mondani neki: pofád lapos az Arsenalról!”

A dán szakember már az első sajtótájékoztatóján belelépett a csapdába, amikor hibának nevezte, hogy megemlítette az Ágyúsokat, de a későbbiekben sem tanult az esetből. Emlékezetes marad az az incidens is, amikor Franket egy Arsenal-logóval ellátott pohárral a kezében fotózták le a Bournemouth elleni meccs előtt, amiért később magyarázkodni kényszerült.

Teljes káosz a színfalak mögött

A Spursnél nemcsak a taktikai táblán, hanem emberileg is szétesett minden. Októberben Micky van de Ven és Djed Spence látványosan levegőnek nézte az edzőt a Chelsea elleni vereség után, később pedig Cristian Romero, a csapatkapitány ment neki a vezetőségnek a közösségi médiában.

Romero „szégyenteljesnek” nevezte a klubot az állandó sérüléshullám és a keret szűkössége miatt, majd miután Frank a védelmébe vette, a Manchester United ellen gyorsan kiállíttatta magát.

Míg a Tottenham a kiesés ellen menekül és belső válságokkal küzd, az Arsenal vezeti a Premier League-et, döntős a Ligakupában és a Bajnokok Ligájában is menetel. Thomas Frank számára pedig maradt a keserű felismerés: a Spursnél az Arsenal dicsérete nem motiváció volt, hanem felmondólevél.

A kérdés már csak az: ki meri átvenni a darabjaira hullott londoni fehér-kékeket?

