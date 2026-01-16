A Bournemouth vezetőedzője Tóth Alex átigazolásáról is beszélt a pénteki sajtótájékoztatón

Sajtótájékoztatót tartott a Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a hétfői bajnoki előtt, ahol elsősorban a sérültek helyzetéről, az átigazolási tervekről, valamint a Brighton elleni felkészülés nehézségeiről beszélt. A magyar futball kedvelői számára ugyanakkor mindezeknél fontosabb, hogy a Ferencváros középpályásának, Tóth Alexnek a helyzete is szóba került.

Mint ismert, a 20 esztendős válogatott középpályás angol sajtóhírek szerint egyre közelebb van ahhoz, hogy a Bournemouth játékosa legyen, ám a szakvezető kitért a konkrét válasz alól.

„Nyitottak vagyunk minden lehetőségre. Januárban aligha találjuk meg a tökéletes játékost, de nyitott szemmel figyeljük az átigazolási piacot” – mondta Iraola.

Arra a kérdésre, hány új igazolás érkezhet a Vitality Stadionba januárban, Iraola úgy válaszolt: akár két, három vagy négy játékos is jöhet, de jelenleg nagyjából három érkezővel számolnak, mivel három poszton is erősítésre van szükség.

A baszk szakember elmondta, hogy csapata továbbra is létszámgondokkal küzd, és ez a hétfői mérkőzésen sem változik. Külön kiemelte David Brooks állapotát, akinek bokasérülése még kérdésessé teszi a játékát. Ugyanakkor bizakodóbb Ryan Christie kapcsán: a középpályás jó úton halad a felépülés felé, és van rá esély, hogy már bevethető lesz.

Antoine Semenyo pótlásáról szólva Iraola hangsúlyozta, hogy nem egyetlen játékostól várja a megoldást. Elmondása szerint a klub dolgozik azon, hogy az adott posztra erősítést találjon, de legalább ilyen fontos, hogy a jelenlegi keret tagjai is előrelépjenek. „Ez kollektív feladat lesz, nem egy ember dolga” – fogalmazott.