Hoppá! Tóth Alex visszatért a Ferencvároshoz!

Tóth Alex a hétvégén összefutott korábbi ferencvárosi vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel, és meg is ajándékozta egy AFC Bournemouth mezzel. Mutatjuk a találkozó részleteit.

Az AFC Bournemouth január 20-án jelentette be, hogy 12 millió euróért leigazolta Tóth Alexet a Ferencvárostól. A magyar játékos a Liverpool elleni bajnokin rögtön be is mutatkozott a Premier League-ben, majd csereként pályára lépett a Wolverhampton ellen is, az Everton elleni bajnokin pedig először nevezte a kezdőbe Andoni Iraola vezetőedző.

A 20 éves játékos azonban nem felejtette el honnan jött, az FA-kupa hétvégét kihasználva – az Bournemouth már korábban kiesett a kupasorozatból –, haza jött Magyarországra, és a hétvégén összefutott korábbi vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel, aki először hitt benne a Ferencvárosnál. 

Tóth Alex hálája jeléül egy Bournemouth mezt ajándékoztott Keane-nek. De az ír szakember segítői, Stephen Glass és Phill Hudson sem maradtak Tóth Alex mez nélkül.

„Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékot, csak így tovább, büszke vagyok rád!" – köszönte meg a mezt Instagram-oldalán Robbie Keane.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Tóth Alex menedzsere keményen kiosztotta a középpályás egykori klubját.


