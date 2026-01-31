Ahogy korábban már beszámoltunk, az AFC Bournemouth 2-0-ra a Wolverhampton ellen a Premier League 24. fordulójában szombat délután.

Tóth becserelése után rögtön megvillant

Tóth Alex a kispadon kezdte a találkozót, a 86. percben állt be csereként, és másodpercekkel a beállása után rögtön helyzetbe került. Tóth Alex labdaszerzése után Rayan indult meg a 86. percben, majd kiugratta Tóthot, a 20 éves középpályás pedig kissé kiszorított helyzetből az oldalhálóba rúgta a labdát, nem sokkal tévesztette el a kaput. A Ferencvárostól 12 millió euróért érkező középpályás közel volt hozzá, hogy rögtön második mérkőzésén betaláljon. Csak így tovább!

Tóth Alex ziccerét IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Tóth Alex honfitársai ellen mutatkozott be

Mint ismert, Tóth Alex múlt hét szombaton a Liverpool elleni bajnokin debütált új csapatában, akkor a 85. percben állt be csereként, a Bournemouth a beállását követően húzta be a mérkőzést Amine Adli góljának köszönhetően. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal jelentkezett a találkozón, de ez is kevés volt a Liverpoolnak a pontszerzéshez. Kerkez Milos csak egy félidőt kapott Arne Slottól a múlt heti bajnokin.

