Tóth Alex először kezdett a PL-ben, a Bournemouth nyert Liverpoolban!

Bournemouth szoros csatában 2-1-re győzött az Everton ellen a Premier League 26. fordulójában.

Mi történt a mérkőzésen?

A 41. percben Rayan buktatta Jarrad Branthwaite-t a bíró orra előtt, Andrew Madley játékvezető pedig rögtön a tizenegyespontra mutatott. A büntetőhöz Iliman Ndiaye állt oda, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest (1-0).

Az 58. percben Andoni Iraola úgy döntött, hogy lecseréli Tóth Alexet, a Ferencvárostól érkező magyar középpályás helyére Enes Unal állt be.

Gyorsan fordított a Bournemouth

A második félidőben azonban Rayan javította a hibáját, Adrien Truffert beadása után Jordan Pickford mellett a hálóba fejelt a 61. percben (1-1).

Két perccel később Jake O'Brien keményen odalépett a Bournemouth játékosának, Andrew Madley pedig nem tétovázott, azonnal felmutatta az Everton jobbhátvédjének a piros lapot. Megfogyatkoztak a hazaiak.

A 64. percben egy szabadrúgást követően James Hill passzolta középe a labdát, Amine Adli pedig a hálóba fejelte a játékszert (1-2).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így Tóth Alex harmadik PL-mérkőzését 2-1-re húzta be a Bournemouth.