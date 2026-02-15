Tóth Alex menedzsere keményen kiosztotta a középpályás korábbi klubját

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Papp Bence, a Bournemouthban futballozó Tóth Alex menedzsere, miután a télen klubot váltó középpályás kapta a portál Év Felfedezettjének járó díját. A beszélgetés során a 20 esztendős futballista egyik korábbi klubja, a Honvéd is szóba került – nem túl hízelgő szövegkörnyezetben.

„....a Honvédban sajnos tönkrement volna. A jó családi háttér, az áldozatkész szülői támogatás, az utánpótlásedzők, a menedzser, aki a helyes irányba visz, a megfelelő közeg mind szükségesek ahhoz, hogy a főszereplőből főhős lehessen. Sokszor azonban eszméletlen dolgokat kell nagyon fiatal játékosoknak is megélniük, amik miatt elfordulhatnak a sportágtól. Sok Tóth Alex veszhetett el a magyar futballban. Az egy dolog, hogy a Honvédnál akkor nem láttak potenciált benne, de még visszataszító stílusban is beszéltek a szülőkkel. Hála a Jóistennek, ők jó döntést hoztak, és még éppen időben visszakerültek a Ferencvároshoz” – fogalmazott.

„Tudnék erős jelzőket mondani. Az a furcsa a futballban, hogy ha valaki rosszul dolgozik, a végén akkor is kereshet pénzt, mert közben mások meg jó munkát végeztek. A FIFA szolidaritási hozzájárulásának köszönhetően a Honvéd is részesül Alex Premier League-be igazolása után, mert ott is eltöltött két évet. Ha majd viszek oda játékost, ezt azért megjegyzem” – tette hozzá.

Egy másik fővárosi klub, nevezetesen a Ferencváros viszont meglátta a középpályásban rejlő potenciált. Igaz, kevesen múlt, hogy egy évvel ezelőtt a Ferencvárostól Kecskemétre kerüljön kölcsönbe.

„Kimondom őszintén, mert hihetetlen. A kecskeméti stáb nem volt biztos benne, hogy azt a százalékos fix játékpercet, amit kértünk, biztosítani tudja neki. Itt vissza kell kanyarodnunk kicsit az időben. Alex már 2023-ban, Sztanyiszlav Csercseszovnál debütált az NB I-ben, 2024-től pedig teljesértékű tagja volt a Ferencváros első keretének. Dejan Sztankovics menesztése után, amikor Leandro volt a megbízott edző, kezdő volt az Újpest elleni derbin, és megmutatta, hogy készen áll a feladatra. Utána jött Pascal Jansen, aki nem számolt vele. Mi kategorikusan kijelentettük, azt szeretnénk, hogy a Fradiban futballozzon, de ha ezt az edző nem akarja, akkor csakis komoly játékgaranciával mehet máshová. Ehhez Hajnal Tamás is ragaszkodott, aki sportigazgatóként látta a potenciált benne”

Mint ismert, a középpályás télen a Ferencvárostól szerződött a Bournemouth együtteséhez, amelynek színeiben eddig 3 bajnokin 67 percet töltött a pályán.

