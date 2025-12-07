Újabb topligás csapat jelentkezett be Tóth Alexért, az ügynöke is reagált a legfrissebb hírekre

A Newcastle United és a Brighton & Hove Albion egyaránt érdeklődik a magyar válogatott középpályás, Tóth Alex iránt, és a jelek szerint januárban komoly átigazolási harc alakulhat ki érte - írta meg a transfermarkt.de, a Sportboom értesüléseire hivatkozva. A 20 éves játékos kiemelkedő formában játszik, teljesítményével több élklub figyelmét is felkeltette. Értesülések szerint a Juventus is beszállt az érdeklődők közé, a játékos vételára pedig 5–10 millió font közé tehető - az olasz csapat lehetséges ajánlatáról, az FTC korábbi mestere, Pascal Jansen is beszélt.



Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Ferencváros nem tudja megtartani legnagyobb értékét, ezzel kapcsolatban a játékos menedzsere is megszólalt.



A nemzetközi sajtót is foglalkoztatja Alex esetleges átigazolása, akit azóta a legnagyobb potenciállal bíró középpályások között emlegetnek, hogy nemzetközi szinten a Ferencvárosban és a válogatottban is megmutatja a képességeit. Talán Magyarországon játszó fiatal magyar játékosról még soha nem beszéltek úgy, mint ahogyan most róla. Ez egyértelműen az ő és a Fradi érdeme. Értelemszerűen én nem szeretném kommentálni a pletykákat, de azt el tudom mondani, hogy érdemes figyelni a helyzetét. Az valós, hogy Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte. A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk el zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül. Ez az átigazolás – ami legkésőbb nyáron meg tud valósulni – alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.

Elsősorban a játékos fejlődését kell szem előtt tartani. Nem a klubneveket nézzük, hanem a projektet. És amelyik a legmeggyőzőbb a játékos további fejlődése, valamint továbbértékesítése szempontjából – és természetesen a Ferencvárosnak is elfogadható –, az lesz a végén a befutó. Ez rendkívül sok összetevős, így még korai lenne erről beszélni.

Hogy mitől ennyire jó? Attól, hogy ő a Tóth Alex. Ha valaki ismeri, érti ezt a választ. Ő benne mindig is megvolt ez a potenciál. Ő már régen készen állt a bizonyításra, csak a lehetőségre várt, amit Robbie Keane megadott neki, és élt is vele. A profi futballban mindig készen kell állni. Szerintem neki az az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig készen áll megmutatni azt, ki az a Tóth Alex – idézte Papp Bencét, a futballista menedzserét az ulloi129.hu.

