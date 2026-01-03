Megvan Tóth Alex pótlása?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros megválhat magyar válogatott középpályásától, Tóth Alextől, akiért topklubok állnak sorba, és a helyére a bajnoki rivális Győrtől szereznék meg a szeptemberben a válogatottban debütáló Vitális Milánt. A 23 éves játékos menedzsere elmondta, az FTC már felvette a kapcsolatot a listavezető győriekkel, ügyfele pedig “készen áll a következő lépésre”.

”A Fradi érdeklődése valós, tudtommal a két klub felvette a kapcsolatot. Továbbra is azt mondom, Milán jól érzi magát Győrben, jól is játszott, Borbély Balázs keze alatt abszolút remek formát nyújtott, de nekem az a véleményem, hogy készen áll a következő lépésre, és a karrierje szempontjából a Ferencváros megfelelő lenne” - mondta a játékos ügynöke, ám kiemelte, ha befutna egy külföldi ajánlat, akkor átgondolnák a ferencvárosi szerződést.

Bárány Donát mindenképpen váltana

A 25 esztendős debreceni csatár esetleges téli klubváltásáról mi is írtunk korábban, Filipovics Vladan pedig most úgy fogalmazott, mindenképpen váltani szeretnének: “jó ez most is, debreceni nevelésű játékos és minden rendben van, de mi úgy látjuk, eljött a pillanat a váltásra, hiszen az előző szezonja, illetve a mostani fél idénye is jól sikerült. A karrierje és a válogatott szempontjából szerintünk neki most váltani kell“.

Az ügynök kiemelte, itthonról és külföldről is van ajánlata Báránynak, ám konkrét csapatokról nem ejtett szót, és a Ferencvárossal kapcsolatos pletykákat se kommentálta érdemben: “csapatokról nem fogok beszélni, de persze, mindenki tudja, hogy a Ferencváros minden szempontból előrelépést jelentene számára. De nem csak neki, hanem mindenkinek, aki Magyarországon más klubnál van. Sőt, még külföldről is vannak, akik ha odamennek, előrelépést jelent nekik. De addig, amíg konkrétum és hivatalos bejelentés nincs, addig nem mondanék erről többet. Angliából most is vannak érdeklődők, de Törökországból és Oroszországból is, illetve van egy vagy két távoli ország is, Európán kívül, ahonnan akad érdeklődés” - mondta Filipovics, aki szerint már nyáron szerettek volna váltani, ám akkor az nem jött össze.

További három játékosa is válthat

Egy másik debreceni játékos, Kocsis Dominik is csapatot válthat, őt az Egyesült Államokból keresik. Az őszi idényben három gólt és három gólpasszt jegyző játékos esetében hamar konkrétumok is jöhetnek: ”van három MLS-csapat, amely érdeklődik iránta. Már beszéltem is velük, rajta vagyunk az ügyön, bízunk benne, hogy rövid időn belül konkrétumok történnek”

Csoboth Kevin nehéz helyzetbe került törökországi csapatánál, a Genclerbirliginél, hiszen összesen ötven percnyi játékideje van a bajnokságban, és mivel már játszott a svájci St. Gallen együttesében is, nem lesz könnyű csapatot találni neki: ”nála érdekes a helyzet, mert az évad során játszott már két csapatban is, ezért akkor tud váltani, ha olyan országba megy, ahol mostanában kezdődik új idény, és ilyen nincs sok”.

Végül az 53-szoros válogatott Kleinheisler László is szóba került, akinek május óta nincs csapata. Filipovics elmondta, nem gondolkodnak egyelőre a hazatérésen, és mindenképpen hosszútávú szerződést kötnének a leendő csapattal: ”Kleinheisler Lászlónál rajta vagyunk, hogy csapatot találjunk neki. Abban maradtunk, hogy hosszabb szerződésben gondolkodjunk, ne csak félévesben, mert ezekkel a rövid távú megállapodásokkal mindig nehéz klubot találni, ha valaki nem játszott egy ideig. Vannak érdeklődések, ő egyelőre szeretne külföldön maradni, nem akar hazajönni, ám nála is többet tudunk szerintem a következő napokban.”