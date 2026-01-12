Tóth Alex kikosarazta az olaszokat, Kerkez Milos volt csapatában folytatja!

Az olasz Sky Sports hétfőn este arról számolt be, hogy megszületett az egyezség a Bournemouth és a Ferencváros között Tóth Alex ügyében. Vagyis csak majdnem, mert még egy fontos részletről nem tudtak megegyeni a felek, hogy a magyar játékos januárban vagy a nyáron csatlakozik az angol csapathoz.

A hétvégén már úgy tűnt, hogy Tóth Alex a Lazio játékosa lesz, miután olasz sajtóhírek szerint a magyar játékos már megegyezett a római klubbal, és Nicoló Schira olasz sportújságíró már a 20 éves középpályás fizetését is nyilvánosságra hozta. Azonban nem sokkal később a játékosügynöke, Papp Bence cáfolta azokat az olasz sajtóhíreket, a menedzser elmondása szerint ügyfele még nem egyezett meg senkivel.

A Sky Italia vasárnap arról számolt be, hogy a Lazio egy 10 millió eurós alapösszegből és további bónuszokból álló ajánlatot juttatott el a népligetiekhez. Angelo Fabiani, a Lazio sportigazgatója annyira elkötelezett az üzlet mellett, hogy a hírek szerint el sem utazott a csapattal a Verona elleni bajnokira, hogy a Fradival tárgyalhasson.

Azonban hiába az olaszok minden igyekezete, úgy néz ki a magyar játékos a Premier League-ben folytathatja a karrierjét. Bár ki tudja, ebben az átigazolási sagában már eddig is bőven akadtak váratlan fordulatok.

Tóth Alex hétfő délután még pályára lépett a Ferencvárosban, egy félidőt játszott a Rapid Wien elleni felkészülési mérkőzésen a spanyoloszági edzőtáborban.